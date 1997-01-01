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        Математика в образовательном центре "Юниум"

        Математика в образовательном центре "Юниум"

        Тел: <i></i>
        Математика
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 3150
        Возраст: 11 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
        • +7 (924) 257-00-45
        Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
        Информация

        Описание: математика - основа всех точных наук, поэтому важно уже на первом этапе обучения заложить правильную основу. Обучение соответствует школьной программе, что позволяет эффективно расходовать силы и время учеников. Дополняя школьные уроки, занятия помогут систематизировать, углубить знания и улучшить оценки в школе.

        Занятия для младших классов ориентированны на развитие логики, на уроках проводятся математические игры и соревнования, что придает детям дополнительную мотивацию и развивает их навыки мышления.

        В старших классах математика переходит в две отдельные дисциплины: алгебру и геометрию, каждая из которых содержит новый и непростой для понимания материал. Обучение на данном этапе направленно на то, чтобы помочь ребятам с самого начала, не упуская ничего важного, научиться ориентироваться в каждой из дисциплин. Особое внимание уделяется тем моментам, которые часто вызывают затруднения у учеников старших классов: основам геометрии, правилам решения и оформления геометрических задач, построению чертежей и доказательствам.

        Теория преподносится в максимально простой, понятной и интересной для учеников форме, сопровождается различными рисунками, чертежами и примерами из повседневной жизни.

        Старшеклассники переходят к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Программа для них направлена на углубленное изучение тригонометрии и стереометрии, показательной и логарифмической функций – известных «подводных камней» школьной программы.

        Чему научится ребенок:

        • логически рассуждать при решении задач;
        • математически моделировать ситуацию;
        • навыкам аналитического и абстрактного мышления;
        • самостоятельно решать задачи по алгебре и геометрии 5, 6, 7, 8 и 10 классов;
        • вырабатывать стратегию решения любых задач;
        • решать 70 – 80 % задач 1-й части и до 50 % задач 2-й части ОГЭ и ЕГЭ;
        • грамотно распределять время на экзамене.

        Стоимость: 3150 рублей в месяц.

        Возраст: от 11 до 17 лет (занятия проходят в возрастных группах).

        Продолжительность: 2 часа 25 минут.

        Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

        Количество человек в группе: до 10 человек.

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