Математика в образовательном центре "Юниум"

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Описание: математика - основа всех точных наук, поэтому важно уже на первом этапе обучения заложить правильную основу. Обучение соответствует школьной программе, что позволяет эффективно расходовать силы и время учеников. Дополняя школьные уроки, занятия помогут систематизировать, углубить знания и улучшить оценки в школе.

Занятия для младших классов ориентированны на развитие логики, на уроках проводятся математические игры и соревнования, что придает детям дополнительную мотивацию и развивает их навыки мышления.

В старших классах математика переходит в две отдельные дисциплины: алгебру и геометрию, каждая из которых содержит новый и непростой для понимания материал. Обучение на данном этапе направленно на то, чтобы помочь ребятам с самого начала, не упуская ничего важного, научиться ориентироваться в каждой из дисциплин. Особое внимание уделяется тем моментам, которые часто вызывают затруднения у учеников старших классов: основам геометрии, правилам решения и оформления геометрических задач, построению чертежей и доказательствам.

Теория преподносится в максимально простой, понятной и интересной для учеников форме, сопровождается различными рисунками, чертежами и примерами из повседневной жизни.

Старшеклассники переходят к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Программа для них направлена на углубленное изучение тригонометрии и стереометрии, показательной и логарифмической функций – известных «подводных камней» школьной программы.

Чему научится ребенок:

логически рассуждать при решении задач;

математически моделировать ситуацию;

навыкам аналитического и абстрактного мышления;

самостоятельно решать задачи по алгебре и геометрии 5, 6, 7, 8 и 10 классов;

вырабатывать стратегию решения любых задач;

решать 70 – 80 % задач 1-й части и до 50 % задач 2-й части ОГЭ и ЕГЭ;

грамотно распределять время на экзамене.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 11 до 17 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.