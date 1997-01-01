Меморика в Академии "AMAKids"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие памяти и ее применении. Дети обучаются управлять своей памятью за счет образного мышления и систематизации восприятия информации, что позволяет значительно увеличить объем запоминаемой информации и сделать процесс запоминания легкими.

Благодаря занятиям:

Коэффициент памяти увеличится в 3 и более раза с момента начала занятий;

Станет проще осваивать новый материал (запоминание информации происходит в игровой форме);

Ребенок сможет ставить перед собой высокие цели и достигать их;

Ребенок научится реализовывать творческий подход к решению задач;

Ребенок научится самостоятельно управлять своей памятью и с легкостью надолго запоминать учебную и просто интересную информацию.

Стоимость: 4400 рублей в месяц (12 занятий). Пробное занятие - бесплатно. В стоимость абонемента входят учебные материалы и пособия, а также доступ к онлайн-платформе для ежедневных домашних тренировок.

Возрастные группы:

от 7 до 10 лет;

от 11 до 16 лет.

Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: до 12 человек.