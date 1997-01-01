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Меморика в Академии "AMAKids"
Цена: От 4400
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 , БЦ "Фабрики ЗАРЯ", 4-й этаж, оф. 416
Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 5Г , 4-й этаж, оф. 44
Информация
Описание: занятия направлены на развитие памяти и ее применении. Дети обучаются управлять своей памятью за счет образного мышления и систематизации восприятия информации, что позволяет значительно увеличить объем запоминаемой информации и сделать процесс запоминания легкими.
Благодаря занятиям:
- Коэффициент памяти увеличится в 3 и более раза с момента начала занятий;
- Станет проще осваивать новый материал (запоминание информации происходит в игровой форме);
- Ребенок сможет ставить перед собой высокие цели и достигать их;
- Ребенок научится реализовывать творческий подход к решению задач;
- Ребенок научится самостоятельно управлять своей памятью и с легкостью надолго запоминать учебную и просто интересную информацию.
Стоимость: 4400 рублей в месяц (12 занятий). Пробное занятие - бесплатно. В стоимость абонемента входят учебные материалы и пособия, а также доступ к онлайн-платформе для ежедневных домашних тренировок.
Возрастные группы:
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 16 лет.
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: до 12 человек.
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