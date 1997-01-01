Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"

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Описание: занятия ментальной арифметикой способствуют развитию умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах абакус. Благодаря занятиям гармонично развиваются оба полушария головного мозга счет мысленной визуализации вычислений на счетах. Ментальная арифметика способствует развитию логического мышления, внимания, памяти, креативности, а также тренирует скорость восприятия и обработки информации.

Ребенок научится:

Мыслить аналитически и творчески;

Быть наблюдательным;

Запоминать очень быстро;

Быть уверенным в своих силах;

Воспринимать новую информацию сразу;

Принимать решения и брать на себя ответственность.

Стоимость: 4800 рублей в месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно. В стоимость абонемента входят учебные материалы и пособия, а также доступ к онлайн-платформе для ежедневных домашних тренировок.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 10 лет;

от 11 до 16 лет.

Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: до 10 человек.