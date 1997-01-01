Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"
Адреса
Информация
Описание: занятия ментальной арифметикой способствуют развитию умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах абакус. Благодаря занятиям гармонично развиваются оба полушария головного мозга счет мысленной визуализации вычислений на счетах. Ментальная арифметика способствует развитию логического мышления, внимания, памяти, креативности, а также тренирует скорость восприятия и обработки информации.
Ребенок научится:
- Мыслить аналитически и творчески;
- Быть наблюдательным;
- Запоминать очень быстро;
- Быть уверенным в своих силах;
- Воспринимать новую информацию сразу;
- Принимать решения и брать на себя ответственность.
Стоимость: 4800 рублей в месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно. В стоимость абонемента входят учебные материалы и пособия, а также доступ к онлайн-платформе для ежедневных домашних тренировок.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 16 лет.
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: до 10 человек.
-
Развивающие занятия в школе "ABC Мир"От 4 до 5 лет От 2600 до 2800 руб Частная
-
Раннее развитие в Детском развивающем центре "Росток"От 1 до 3 лет От 700 до 3800 руб Частная
-
Раннее развитие в Центре "Чайка"От 2 до 4 лет От 4000 руб Частная
-
Развивающие занятия в Семейном клубе "Кроха"От 1 до 3 лет От 500 до 3200 руб Частная
-
Раннее развитие в Детском клубе TotoroОт 1 до 2 лет От 1400 руб Частная
-
Движение, Логика, Грамотность в Детском центре "Ромашка"От 7 до 7 лет Государственная
-
Комплексное развитие в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Развивающие занятия в Школе "Эврика"От 1 до 4 лет От 450 до 3400 руб Частная
-
Раннее развитие в Детском клубе "Теплица"От 1 до 3 лет От 3600 руб Частная
-
Развивающие занятия в Центре иностранных языков "Language Leader"От 2 до 4 лет От 4000 до 5500 руб Частная
Загрузка комментариев...