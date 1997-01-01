Ментальная арифметика в Центре "Наши дети"

Информация

Описание: ментальная арифметика – это программа гармоничного развития умственных и творческих способностей детей с использованием специальных счетов под названием Соробан (Абакус), позволяющая в большей степени раскрыть потенциал ребенка.

Занятия ментальной арифметикой позволяют:

совершенствовать память;

быстро думать, воспринимать и обрабатывать информацию;

анализировать и логически рассуждать;

развивать другие интеллектуальные способности.

Освоив ментальную арифметику, ребенок сможет быстро производить в уме любые вычисления.

Занятия проводятся не утомительно и эффективно с индивидуальным подходом к каждому ребенку. На уроках используются учебные счеты, учебники, наборы оригинальных флеш-карт, а также программа электронного генератора чисел. Педагогом проводится автоматизированный контроль выполнения домашнего задания в личном онлайн-кабинете.

По окончании обучения дети получают сертификаты Международного центра развития интеллекта «Obrain».

Стоимость: 4500 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 4 до 8 человек.

Преподаватели: преподаватели центра – опытные педагоги высшей категории, получившие специальное образование в центре WORLD SORABON.