Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Ментальная арифметика в Центре "Наши дети"
Адреса
- +7 (423) 291-83-83
- +7 (423) 266-98-98
- +7 (423) 291-83-83
- +7 (423) 266-98-98
Информация
Описание: ментальная арифметика – это программа гармоничного развития умственных и творческих способностей детей с использованием специальных счетов под названием Соробан (Абакус), позволяющая в большей степени раскрыть потенциал ребенка.
Занятия ментальной арифметикой позволяют:
- совершенствовать память;
- быстро думать, воспринимать и обрабатывать информацию;
- анализировать и логически рассуждать;
- развивать другие интеллектуальные способности.
Освоив ментальную арифметику, ребенок сможет быстро производить в уме любые вычисления.
Занятия проводятся не утомительно и эффективно с индивидуальным подходом к каждому ребенку. На уроках используются учебные счеты, учебники, наборы оригинальных флеш-карт, а также программа электронного генератора чисел. Педагогом проводится автоматизированный контроль выполнения домашнего задания в личном онлайн-кабинете.
По окончании обучения дети получают сертификаты Международного центра развития интеллекта «Obrain».
Стоимость: 4500 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 4 до 8 человек.
Преподаватели: преподаватели центра – опытные педагоги высшей категории, получившие специальное образование в центре WORLD SORABON.
-
Шахматный кружок "Вертикаль" в Детском клубе "Гренада"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Ментальная арифметика в Развивающем центре "Smarty Kids"От 4 до 14 лет От 3900 руб Частная
-
Меморика в Академии "AMAKids"От 7 до 16 лет От 4400 руб Частная
-
Программа "Эксперименты" в Детском клубе "Ай да Я"От 5 до 7 лет До 1400 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"От 6 до 14 лет От 3200 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Образовательном центре "Пуск"От 6 до 11 лет От 3000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Центре "Чайка"От 6 до 14 лет От 3000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"От 5 до 11 лет От 5000 руб Частная
-
Познавательно-игровой кружок "Интеллектум" в Детском клубе "Ровесник"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Ментальная арифметика в "Центре твоего образования"От 4 до 12 лет От 2500 до 4000 руб Частная
Загрузка комментариев...