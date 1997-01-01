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Ментальная арифметика в Центре развития интеллекта "Пифагорка"
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Описание: высокоэффективная программа развития умственных способностей детей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан).
Счеты называют «древним калькулятором» — их придумали еще 2500 лет назад.
В отличие от обычной арифметики упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Причем, их развитие происходит согласованно и гармонично.
Занятия помогают детям стать способными, самостоятельно принимать решения, легко учиться и быстро запоминать.
Развитие левого полушария происходит за счет стимуляция мелкой моторики, наглядного представления результата арифметических действий. Развитие правого полушария реализуется с помощью использование в равной степени правой и левой рук, работы в уме с воображаемыми счетами.
Возраст учеников: от 4 до 16 лет.
Стоимость занятий: от 3520 до 4400 рублей в месяц.
Продолжительность: 1 час.
Расписание работы: с 9:00 до 19:00 - в будни, с 10:00 до 13:00 - в субботу.
Частота занятий: 2 раза в неделю (возможен вариант 2 часа 1 раз в неделю).
Количество человек в группе: 6 человек.
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