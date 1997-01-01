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        Ментальная арифметика в Центре развития интеллекта "Пифагорка"

        Ментальная арифметика в Центре развития интеллекта "Пифагорка"

        Тел: +7 (423) 257-75-15
        Развитие интеллекта
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 450 - 4400
        Возраст: 4 - 16 лет
        Отзывов: 0
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        Артём, ул. Фрунзе, 32А , ТЦ "Авиатор"
        Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 , КТ "Иллюзион"
        Информация

        Описание: высокоэффективная программа развития умственных способностей детей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан).

        Счеты называют «древним калькулятором» — их придумали еще 2500 лет назад.

        В отличие от обычной арифметики упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Причем, их развитие происходит согласованно и гармонично.

        Занятия помогают детям стать способными, самостоятельно принимать решения, легко учиться и быстро запоминать.

        Развитие левого полушария происходит за счет стимуляция мелкой моторики, наглядного представления результата арифметических действий. Развитие правого полушария реализуется с помощью использование в равной степени правой и левой рук, работы в уме с воображаемыми счетами.

        Возраст учеников: от 4 до 16 лет.

        Стоимость занятий: от 3520 до 4400 рублей в месяц.

        Продолжительность: 1 час.

        Расписание работы: с 9:00 до 19:00 - в будни, с 10:00 до 13:00 - в субботу.

        Частота занятий: 2 раза в неделю (возможен вариант 2 часа 1 раз в неделю).

        Количество человек в группе: 6 человек.

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