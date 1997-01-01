Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Ментальная арифметика в "Центре твоего образования"
Адреса
- +7 (423) 293-02-04
- +7 (914) 791-58-38
Информация
Описание: ментальная арифметика - это современный способ развития творческих, познавательных и интеллектуальных способностей, содействующий раскрытию потенциала ребенка как дошкольника, так и школьного возраста.
Благодаря обучению ребенок научится складывать пятизначные цифры в уме, а также искать нестандартные пути решения задач. Специальный комплекс упражнений направлен на то, чтобы вывести сознание ребенка за рамки школьной программы.
Цель программы – не научить ребенка просто быстро считать, а помочь развить его интеллектуально. Это комплексный подход, включающий в себя развитие умственных и ментальных способностей.
Специальная программа позволяет индивидуально подойти к каждому ученику и развивать ребенка в его собственном темпе. Занятия чередуются с развивающими играми. Кроме того, у нас есть упражнения на развитие памяти и внимания, упражнения для глаз и осанки.
Стоимость:
- 2500 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 4000 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 4 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю (+15 минут на домашнее задание).
Количество человек в группе: до 10 человек.
-
Ментальная арифметика в Школе "Эврика"От 5 до 11.1 лет От 450 до 4000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в образовательном центре "Юниум"От 5 до 14 лет От 3150 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Развивающем центре "Smarty Kids"От 4 до 14 лет От 3900 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"От 5 до 16 лет От 4800 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Образовательном центре "Пуск"От 6 до 11 лет От 3000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Центре "Наши дети"От 5 до 13 лет От 4500 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Центре "Чайка"От 6 до 14 лет От 3000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"От 6 до 14 лет От 3200 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"От 5 до 11 лет От 5000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Международной школе развития интеллекта «Da Vinci»От 4 до 14 лет От 3990 руб Частная
Загрузка комментариев...