Ментальная арифметика в "Центре твоего образования"

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Описание: ментальная арифметика - это современный способ развития творческих, познавательных и интеллектуальных способностей, содействующий раскрытию потенциала ребенка как дошкольника, так и школьного возраста.

Благодаря обучению ребенок научится складывать пятизначные цифры в уме, а также искать нестандартные пути решения задач. Специальный комплекс упражнений направлен на то, чтобы вывести сознание ребенка за рамки школьной программы.

Цель программы – не научить ребенка просто быстро считать, а помочь развить его интеллектуально. Это комплексный подход, включающий в себя развитие умственных и ментальных способностей.

Специальная программа позволяет индивидуально подойти к каждому ученику и развивать ребенка в его собственном темпе. Занятия чередуются с развивающими играми. Кроме того, у нас есть упражнения на развитие памяти и внимания, упражнения для глаз и осанки.

Стоимость:

2500 рублей - абонемент на 4 занятия;

4000 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 4 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю (+15 минут на домашнее задание).

Количество человек в группе: до 10 человек.