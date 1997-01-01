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        Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"

        Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"

        Количество преподавателей: 1
        Ментальная арифметика
        Рейтинг: 8.1
        Цена: От 3200
        Возраст: 6 - 14 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
        • +7 (902) 556-30-37
        • +7 (924) 730-71-65
        Информация

        Описание: ментальная арифметика - это трехуровневая тренинговая система выполнения арифметических действий на специальных счетах, называемых абакусом в Китае или соробаном в Японии. Суть методики в синхронной активации обоих полушарий мозга человека, что позволяет в раннем возрасте активно наращивать нейронные связи головного мозга.

        Обучение происходит в три этапа:

        • На первом этапе ребенок осваивает работу с соробаном, развивая мелкую моторику рук и осваивая правила счета.
        • На втором, работая с неподвижной ментальной картой, тренирует воображение и картографическую память.
        • На третьем этапе, решая задачи уже без специальных помощников - абакуса и ментальной карты, ребенок производит вычисления на воображаемых счетах, самостоятельно применяя необходимые законы и молниеносно фиксируя образы промежуточных значений вычислительных действий.

        Занятия хорошо развивают у ребенка логику, память, воображение, творческое и аналитическое мышление. Кроме того, ребенок обретает умение самостоятельно принимать решения в условиях ограниченного времени, что воспитывает лидерские качества.

        Обучение проходит в игровой, соревновательной форме в сочетании с другими видами активных интеллектуальных игр. Занятия начинаются по мере комплектования групп по графику, согласованному с родителями ребят.

        Обучение ментальной арифметике организовано совместно с Центром развития интеллекта Alfa.Brain.

        Стоимость: 3200 рублей в месяц (от 4 до 8 занятий).

        Возрастные группы: 

        • от 6 до 8 лет;
        • от 9 до 12 лет;
        • от 13 до 14 лет.

        Продолжительность: занятие длительностью 50 минут 2 раза в неделю или занятие длительностью 1 час 40 минут 1 раз в неделю.

        Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 8 человек.

        Преподаватель: Межонова Людмила Владимировна - физик-математик, кандидат экономических наук, имеет международный сертификат о прохождении подготовки в Центре ментальной арифметики World Soroban.

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