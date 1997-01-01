Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"

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Описание: ментальная арифметика - это трехуровневая тренинговая система выполнения арифметических действий на специальных счетах, называемых абакусом в Китае или соробаном в Японии. Суть методики в синхронной активации обоих полушарий мозга человека, что позволяет в раннем возрасте активно наращивать нейронные связи головного мозга.

Обучение происходит в три этапа:

На первом этапе ребенок осваивает работу с соробаном, развивая мелкую моторику рук и осваивая правила счета.

На втором, работая с неподвижной ментальной картой, тренирует воображение и картографическую память.

На третьем этапе, решая задачи уже без специальных помощников - абакуса и ментальной карты, ребенок производит вычисления на воображаемых счетах, самостоятельно применяя необходимые законы и молниеносно фиксируя образы промежуточных значений вычислительных действий.

Занятия хорошо развивают у ребенка логику, память, воображение, творческое и аналитическое мышление. Кроме того, ребенок обретает умение самостоятельно принимать решения в условиях ограниченного времени, что воспитывает лидерские качества.

Обучение проходит в игровой, соревновательной форме в сочетании с другими видами активных интеллектуальных игр. Занятия начинаются по мере комплектования групп по графику, согласованному с родителями ребят.

Обучение ментальной арифметике организовано совместно с Центром развития интеллекта Alfa.Brain.

Стоимость: 3200 рублей в месяц (от 4 до 8 занятий).

Возрастные группы:

от 6 до 8 лет;

от 9 до 12 лет;

от 13 до 14 лет.

Продолжительность: занятие длительностью 50 минут 2 раза в неделю или занятие длительностью 1 час 40 минут 1 раз в неделю.

Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Межонова Людмила Владимировна - физик-математик, кандидат экономических наук, имеет международный сертификат о прохождении подготовки в Центре ментальной арифметики World Soroban.