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Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"
Адреса
- +7 (902) 556-30-37
- +7 (924) 730-71-65
Информация
Описание: ментальная арифметика - это трехуровневая тренинговая система выполнения арифметических действий на специальных счетах, называемых абакусом в Китае или соробаном в Японии. Суть методики в синхронной активации обоих полушарий мозга человека, что позволяет в раннем возрасте активно наращивать нейронные связи головного мозга.
Обучение происходит в три этапа:
- На первом этапе ребенок осваивает работу с соробаном, развивая мелкую моторику рук и осваивая правила счета.
- На втором, работая с неподвижной ментальной картой, тренирует воображение и картографическую память.
- На третьем этапе, решая задачи уже без специальных помощников - абакуса и ментальной карты, ребенок производит вычисления на воображаемых счетах, самостоятельно применяя необходимые законы и молниеносно фиксируя образы промежуточных значений вычислительных действий.
Занятия хорошо развивают у ребенка логику, память, воображение, творческое и аналитическое мышление. Кроме того, ребенок обретает умение самостоятельно принимать решения в условиях ограниченного времени, что воспитывает лидерские качества.
Обучение проходит в игровой, соревновательной форме в сочетании с другими видами активных интеллектуальных игр. Занятия начинаются по мере комплектования групп по графику, согласованному с родителями ребят.
Обучение ментальной арифметике организовано совместно с Центром развития интеллекта Alfa.Brain.
Стоимость: 3200 рублей в месяц (от 4 до 8 занятий).
Возрастные группы:
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 12 лет;
- от 13 до 14 лет.
Продолжительность: занятие длительностью 50 минут 2 раза в неделю или занятие длительностью 1 час 40 минут 1 раз в неделю.
Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Межонова Людмила Владимировна - физик-математик, кандидат экономических наук, имеет международный сертификат о прохождении подготовки в Центре ментальной арифметики World Soroban.
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