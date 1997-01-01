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Ментальная арифметика в Международной школе развития интеллекта «Da Vinci»
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Описание: занятия представляют собой авторскую программу, направленную на развитие логического и творческого мышления, внимания и памяти при помощи ментальной арифметики, коррекции почерка, скорочтения.
Занятия проводятся не утомительно и эффективно – на уроках используются учебные счеты, учебники, наборы оригинальных флеш-карт, игровые программы электронного генератора чисел, компьютерные нейротренажеры и многое другое. Благодаря смене активности дети не успевают утомиться.
Какую пользу принесут занятия для детей:
- развитие памяти;
- умение быстро думать, воспринимать и обрабатывать информацию;
- способность анализировать и логически рассуждать;
- возможность развивать другие интеллектуальные способности.
Освоив ментальную арифметику, ребенок сможет быстро производить в уме любые вычисления.
Также методика ментального развития детей включает в свою программу работу на нейротренажёрах Wikium, разработанных нейропсихологами МГУ им. Ломоносова и других ведущих ВУЗов РФ.
Программа аккредитована Всемирной Ассоциации Школ Ментальной арифметики (WAOMA) и рекомендуется управлением образования США, Японии, Китая. По нашей программе преподают в закрытой президентской прогимназии «Снегири».
Стоимость: от 3990 рублей.
Возраст: от 4 до 14 лет (дети делятся на три возрастные группы).
Продолжительность: 2 часа, а также +15 минут дома для занятий на игровых нейротренажерах.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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