Ментальная арифметика в Международной школе развития интеллекта «Da Vinci»

Информация

Описание: занятия представляют собой авторскую программу, направленную на развитие логического и творческого мышления, внимания и памяти при помощи ментальной арифметики, коррекции почерка, скорочтения.

Занятия проводятся не утомительно и эффективно – на уроках используются учебные счеты, учебники, наборы оригинальных флеш-карт, игровые программы электронного генератора чисел, компьютерные нейротренажеры и многое другое. Благодаря смене активности дети не успевают утомиться.

Какую пользу принесут занятия для детей:

развитие памяти;

умение быстро думать, воспринимать и обрабатывать информацию;

способность анализировать и логически рассуждать;

возможность развивать другие интеллектуальные способности.

Освоив ментальную арифметику, ребенок сможет быстро производить в уме любые вычисления.

Также методика ментального развития детей включает в свою программу работу на нейротренажёрах Wikium, разработанных нейропсихологами МГУ им. Ломоносова и других ведущих ВУЗов РФ.

Программа аккредитована Всемирной Ассоциации Школ Ментальной арифметики (WAOMA) и рекомендуется управлением образования США, Японии, Китая. По нашей программе преподают в закрытой президентской прогимназии «Снегири».

Стоимость: от 3990 рублей.

Возраст: от 4 до 14 лет (дети делятся на три возрастные группы).

Продолжительность: 2 часа, а также +15 минут дома для занятий на игровых нейротренажерах.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.