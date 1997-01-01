Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Ментальная арифметика в Образовательном центре "Пуск"
Цена: От 3000
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тобольская, 11
- +7 (914) 791-48-28
- +7 (914) 707-81-87
Информация
Описание: ментальная арифметика – это способ решения сложных примеров в уме. Сначала ребенок учится считать на физическом абакусе (счетах), а потом постепенно привыкает к счету в уме, лишь представляя своего «помощника».
Занятия ментальной арифметикой позволяют повысить скорость мышления, креативность, научиться совершать в уме сложные операции счета, и все это в формате весёлых ярких и интерактивных занятий, проходящих в игровой форме.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Возраст: от 6 до 11 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 5 человек.
-
Ментальная арифметика в Развивающем центре "Smarty Kids"От 4 до 14 лет От 3900 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"От 5 до 16 лет От 4800 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Школе "Эврика"От 5 до 11.1 лет От 450 до 4000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Центре "Наши дети"От 5 до 13 лет От 4500 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Центре "Чайка"От 6 до 14 лет От 3000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в образовательном центре "Юниум"От 5 до 14 лет От 3150 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"От 5 до 11 лет От 5000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Международной школе развития интеллекта «Da Vinci»От 4 до 14 лет От 3990 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"От 6 до 14 лет От 3200 руб Частная
-
Ментальная арифметика в "Центре твоего образования"От 4 до 12 лет От 2500 до 4000 руб Частная
Загрузка комментариев...