Ментальная арифметика в Образовательном центре "Пуск"

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Описание: ментальная арифметика – это способ решения сложных примеров в уме. Сначала ребенок учится считать на физическом абакусе (счетах), а потом постепенно привыкает к счету в уме, лишь представляя своего «помощника».

Занятия ментальной арифметикой позволяют повысить скорость мышления, креативность, научиться совершать в уме сложные операции счета, и все это в формате весёлых ярких и интерактивных занятий, проходящих в игровой форме.

Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Возраст: от 6 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 5 человек.