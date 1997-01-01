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Ментальная арифметика в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: ментальная арифметика – оригинальная методика, позволяющая расширить интеллектуальные и творческие возможности ребенка. Освоив данную особую систему устного счёта, ребенок научится решать всевозможные арифметические задачки в уме за очень короткое время. Поскольку наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у детей 5–12 лет, навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на успешное будущее ребенка.
На занятиях дети устно решают простые и сложные примеры с применением счетов (абакус, соробан), которые используются на начальных этапах обучения. В дальнейшем дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса.
Сам процесс обучения проходит в увлекательной форме – с интеллектуальными играми и физической активностью. Эффективность занятия обеспечивается путем включения в них видеоматериалов, сочетания групповых и индивидуальных форм работы.
Чем полезна программа:
- развитием левого полушария;
- пошаговым развитием логического мышления в целом;
- повышением успеваемости в школе и общего уровня сообразительности;
- развитием общей уверенности ребенка в себе.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 12 лет.
Продолжительность:
- для групп 5-6 лет - 2 часа 25 минут;
- для групп 7-12 лет - 1 час.
Частота занятий:
- для групп 5-6 лет - 1 раз в неделю;
- для групп 7-12 лет - 2 раза в неделю.
Вечером в будни или в выходные.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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