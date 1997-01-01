Ментальная арифметика в образовательном центре "Юниум"

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Описание: ментальная арифметика – оригинальная методика, позволяющая расширить интеллектуальные и творческие возможности ребенка. Освоив данную особую систему устного счёта, ребенок научится решать всевозможные арифметические задачки в уме за очень короткое время. Поскольку наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у детей 5–12 лет, навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на успешное будущее ребенка.

На занятиях дети устно решают простые и сложные примеры с применением счетов (абакус, соробан), которые используются на начальных этапах обучения. В дальнейшем дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса.

Сам процесс обучения проходит в увлекательной форме – с интеллектуальными играми и физической активностью. Эффективность занятия обеспечивается путем включения в них видеоматериалов, сочетания групповых и индивидуальных форм работы.

Чем полезна программа:

развитием левого полушария;

пошаговым развитием логического мышления в целом;

повышением успеваемости в школе и общего уровня сообразительности;

развитием общей уверенности ребенка в себе.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 12 лет.

Продолжительность:

для групп 5-6 лет - 2 часа 25 минут;

для групп 7-12 лет - 1 час.

Частота занятий:

для групп 5-6 лет - 1 раз в неделю;

для групп 7-12 лет - 2 раза в неделю.

Вечером в будни или в выходные.

Количество человек в группе: до 10 человек.