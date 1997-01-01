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        Ментальная арифметика в Развивающем центре "Smarty Kids"

        Ментальная арифметика в Развивающем центре "Smarty Kids"

        Тел: <i></i>
        Ментальная арифметика
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 3900
        Возраст: 4 - 14 лет
        Отзывов: 0
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        Артём, ул. Октябрьская, 5
        Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 32в
        Информация

        Описание: на занятиях дети учатся считать на абакусе — древних китайских ментальных счетах. Развивая свои врожденные способности при помощи ментальной арифметики, дети закладывают фундамент дальнейшего успеха в жизни, а также усиливают свой творческий потенциал.

        Основным принципом ментальной арифметики является усиленная работа обоих полушарий головного мозга. Дети решают примеры, представляя абакус мысленно. При решении примеров у детей развивается краткосрочная память, при запоминании формул  — долгосрочная. А также фотографическая — при работе с флеш-картами.

        В результате занятий дети начинают быстро считать устно большие числа. Однако это лишь следствие обучения. А основная польза в том, что дети развивают способность концентрации внимания, наблюдательность, представление, воображение, слух и память.

        Занятия проходят в формате веселых интеллектуальных игр и интерактивных занятий.

        Стоимость:

        • 4600 рублей в месяц - занятия во Владивостоке;
        • 3900 рублей в месяц - занятия в Артеме.

        Возраст: от 4 до 14 лет. Занятия проходят в возрастных группах.

        Продолжительность: от 50 минут до 1 часа 50 минут (в зависимости от частоты занятий в неделю).

        Частота занятий:

        • 2 раза в неделю по 50 минут для групп 4-6 лет;
        • 1 раз в неделю 1 час 50 минут для групп 7-14 лет.

        Количество человек в группе:

        • в группах до 7 лет - до 6 человек;
        • в группах от 8 лет - до 9 человек.
           

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