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Ментальная арифметика в Развивающем центре "Smarty Kids"
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Описание: на занятиях дети учатся считать на абакусе — древних китайских ментальных счетах. Развивая свои врожденные способности при помощи ментальной арифметики, дети закладывают фундамент дальнейшего успеха в жизни, а также усиливают свой творческий потенциал.
Основным принципом ментальной арифметики является усиленная работа обоих полушарий головного мозга. Дети решают примеры, представляя абакус мысленно. При решении примеров у детей развивается краткосрочная память, при запоминании формул — долгосрочная. А также фотографическая — при работе с флеш-картами.
В результате занятий дети начинают быстро считать устно большие числа. Однако это лишь следствие обучения. А основная польза в том, что дети развивают способность концентрации внимания, наблюдательность, представление, воображение, слух и память.
Занятия проходят в формате веселых интеллектуальных игр и интерактивных занятий.
Стоимость:
- 4600 рублей в месяц - занятия во Владивостоке;
- 3900 рублей в месяц - занятия в Артеме.
Возраст: от 4 до 14 лет. Занятия проходят в возрастных группах.
Продолжительность: от 50 минут до 1 часа 50 минут (в зависимости от частоты занятий в неделю).
Частота занятий:
- 2 раза в неделю по 50 минут для групп 4-6 лет;
- 1 раз в неделю 1 час 50 минут для групп 7-14 лет.
Количество человек в группе:
- в группах до 7 лет - до 6 человек;
- в группах от 8 лет - до 9 человек.
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