Ментальная арифметика в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия направлены на повышение концентрации внимания, развитие фотографической памяти и творческого мышления, а также логики, воображения, слуха и наблюдательности. При успешном достижении целей ребенок может выполнять сложные арифметические задания в уме. Например, осуществлять сложение 10-значных чисел за несколько секунд, а также решать более сложные вычислительные задачи.

Программа не только охватывает математическую область, но и помогает ребенку в других образовательных сферах. Она придает ему уверенность, дает возможность справляться с несколькими делами одновременно.

Ментальная арифметика - не просто методика по освоению вычислительных навыков, но и одна из ступеней к формированию всесторонне развитой личности. Максимальный потенциал мозга, который «включается» во время занятий, позволяет воспитать здорового и успешного ребенка.

Стоимость:

450 рублей - одно занятие;

4000 рублей - абонемент на 8 занятий.

Дополнительно разово оплачивается вступительный взнос после 2-го занятия в размере 500 рублей.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 11 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Короленко Тамара Григорьевна.