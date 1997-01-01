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Ментальная арифметика в Школе "Эврика"
Адреса
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: занятия направлены на повышение концентрации внимания, развитие фотографической памяти и творческого мышления, а также логики, воображения, слуха и наблюдательности. При успешном достижении целей ребенок может выполнять сложные арифметические задания в уме. Например, осуществлять сложение 10-значных чисел за несколько секунд, а также решать более сложные вычислительные задачи.
Программа не только охватывает математическую область, но и помогает ребенку в других образовательных сферах. Она придает ему уверенность, дает возможность справляться с несколькими делами одновременно.
Ментальная арифметика - не просто методика по освоению вычислительных навыков, но и одна из ступеней к формированию всесторонне развитой личности. Максимальный потенциал мозга, который «включается» во время занятий, позволяет воспитать здорового и успешного ребенка.
Стоимость:
- 450 рублей - одно занятие;
- 4000 рублей - абонемент на 8 занятий.
Дополнительно разово оплачивается вступительный взнос после 2-го занятия в размере 500 рублей.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 11 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Короленко Тамара Григорьевна.
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