Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"

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Описание: методика Соробан развивает умственные способности ребенка и включает активную работу мозга, а также помогает обрести уверенность и открыть в себе новые способности и таланты.

Школа устного счёта учит детей учиться самостоятельно. Для этого нужно всего лишь освоить навыки работы со счётами абакус и регулярно выполнять арифметические упражнения. Через несколько месяцев занятий счётное приспособление уже не потребуется ребёнку, он легко представляет счёты в уме, мысленно передвигая воображаемые косточки.

В результате взаимодействия половинок мозга дети демонстрируют быстрый устный счёт. Кроме того, развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит намного быстрее и продуктивнее.

Что развивает ребенок в ходе занятий:

память;

мышление;

воображение;

мотивацию.

Стоимость: 5000 рублей - абонемент на месяц. В стоимость входит доступ к упражнениям в режиме онлайн на сайте.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 11 лет.

Продолжительность: от 1 часа 20 минут до 1 часа 40 минут (в зависимости от возраста).

Занятие состоит из двух частей с перерывом в 10 минут. Для детей помладше каждая часть длится по 35 минут, для старших групп - по 45 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю ребята занимаются в классе с преподавателем. А также ежедневно по 20 минут в день дети занимаются самостоятельно дома на онлайн-тренажере.

Количество человек в группе: