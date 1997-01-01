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        Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"

        Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"

        Тел: <i></i>
        Ментальная арифметика
        Рейтинг: 7.0
        Цена: От 5000
        Возраст: 5 - 11 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 112
        • +7 (914) 065-69-31
        • +7 (914) 065-69-32
        Информация

        Описание: методика Соробан развивает умственные способности ребенка и включает активную работу мозга, а также помогает обрести уверенность и открыть в себе новые способности и таланты.

        Школа устного счёта учит детей учиться самостоятельно. Для этого нужно всего лишь освоить навыки работы со счётами абакус и регулярно выполнять арифметические упражнения. Через несколько месяцев занятий счётное приспособление уже не потребуется ребёнку, он легко представляет счёты в уме, мысленно передвигая воображаемые косточки.

        В результате взаимодействия половинок мозга дети демонстрируют быстрый устный счёт. Кроме того, развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит намного быстрее и продуктивнее.

        Что развивает ребенок в ходе занятий:

        • память;
        • мышление;
        • воображение;
        • мотивацию.

        Стоимость: 5000 рублей - абонемент на месяц. В стоимость входит доступ к упражнениям в режиме онлайн на сайте.

        Возрастные группы:

        • от 5 до 6 лет;
        • от 7 до 11 лет.

        Продолжительность: от 1 часа 20 минут до 1 часа 40 минут (в зависимости от возраста).

        Занятие состоит из двух частей с перерывом в 10 минут. Для детей помладше каждая часть длится по 35 минут, для старших групп - по 45 минут.

        Частота занятий: 1 раз в неделю ребята занимаются в классе с преподавателем. А также ежедневно по 20 минут в день дети занимаются самостоятельно дома на онлайн-тренажере.

        Количество человек в группе:

        • в старших группах от 7 лет - до 8 детей;
        • в младших группах до 6 лет - до 6 детей.
           

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