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Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"
Адреса
- +7 (914) 065-69-31
- +7 (914) 065-69-32
Информация
Описание: методика Соробан развивает умственные способности ребенка и включает активную работу мозга, а также помогает обрести уверенность и открыть в себе новые способности и таланты.
Школа устного счёта учит детей учиться самостоятельно. Для этого нужно всего лишь освоить навыки работы со счётами абакус и регулярно выполнять арифметические упражнения. Через несколько месяцев занятий счётное приспособление уже не потребуется ребёнку, он легко представляет счёты в уме, мысленно передвигая воображаемые косточки.
В результате взаимодействия половинок мозга дети демонстрируют быстрый устный счёт. Кроме того, развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит намного быстрее и продуктивнее.
Что развивает ребенок в ходе занятий:
- память;
- мышление;
- воображение;
- мотивацию.
Стоимость: 5000 рублей - абонемент на месяц. В стоимость входит доступ к упражнениям в режиме онлайн на сайте.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 11 лет.
Продолжительность: от 1 часа 20 минут до 1 часа 40 минут (в зависимости от возраста).
Занятие состоит из двух частей с перерывом в 10 минут. Для детей помладше каждая часть длится по 35 минут, для старших групп - по 45 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю ребята занимаются в классе с преподавателем. А также ежедневно по 20 минут в день дети занимаются самостоятельно дома на онлайн-тренажере.
Количество человек в группе:
- в старших группах от 7 лет - до 8 детей;
- в младших группах до 6 лет - до 6 детей.
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