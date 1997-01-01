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Mix dance в Танцевальном центре "Da Wings"
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Описание: mix dance – это совокупность различных современных танцевальных движений. Они дают ребенку позитивный настрой и заряд энергии.
Танцы способствуют гармоничному развитию ребенка. Они учат ставить и достигать цели, стремиться к лучшим результатам. Кроме этого, они с ранних лет вырабатывают эстетический вкус и музыкальность, артистичность и уверенность в себе.
Польза занятий танцами также выражается в хорошей физической форме, которую ребенок приобретает благодаря танцам. У него появляется красивая осанка, подтянутые мышцы, гибкие суставы.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;
- абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;
- разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет;
- от 16 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 16 человек.
Форма: спортивная свободная одежда.
Преподаватели: Сазонова Александра - хореограф с 2-летним стажем преподавания.
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