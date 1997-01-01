Mix dance в Танцевальном центре "Da Wings"

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Описание: mix dance – это совокупность различных современных танцевальных движений. Они дают ребенку позитивный настрой и заряд энергии.

Танцы способствуют гармоничному развитию ребенка. Они учат ставить и достигать цели, стремиться к лучшим результатам. Кроме этого, они с ранних лет вырабатывают эстетический вкус и музыкальность, артистичность и уверенность в себе.

Польза занятий танцами также выражается в хорошей физической форме, которую ребенок приобретает благодаря танцам. У него появляется красивая осанка, подтянутые мышцы, гибкие суставы.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;

абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;

разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 5 до 7 лет;

от 8 до 11 лет;

от 12 до 16 лет;

от 16 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 16 человек.

Форма: спортивная свободная одежда.

Преподаватели: Сазонова Александра - хореограф с 2-летним стажем преподавания.