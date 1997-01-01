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Mix Dance в школе "Street Art"
Цена: Цена не указана
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 271-59-67
- +7 (914) 965-88-28
Информация
Описание: Mix Dance относится к современным направлениям танцев, имено его мы чаще всего видим в клипах и на танцплощадках. Он развивает пластику, силу, гибкость, музыкальность, дает уверенность в себе, развивает харизму.
Возраст: от 13-ти до 18-ти лет.
Количество человек: 10-15 человек
Расписание занятий: Понедельник, среда, пятница 19.30 - 20.30
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: Пробное занятие бесплатно. Абонемент на месяц: 2700 р. Разовое занятие 400 р.
Преподаватель: Варзиева Дарья Дмитриевна - хореограф.
Форма: Свободная, приобретается самостоятельно.
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