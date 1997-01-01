Mix Dance в школе "Street Art"

Информация

Описание: Mix Dance относится к современным направлениям танцев, имено его мы чаще всего видим в клипах и на танцплощадках. Он развивает пластику, силу, гибкость, музыкальность, дает уверенность в себе, развивает харизму.

Возраст: от 13-ти до 18-ти лет.

Количество человек: 10-15 человек

Расписание занятий: Понедельник, среда, пятница 19.30 - 20.30

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: Пробное занятие бесплатно. Абонемент на месяц: 2700 р. Разовое занятие 400 р.

Преподаватель: Варзиева Дарья Дмитриевна - хореограф.

Форма: Свободная, приобретается самостоятельно.