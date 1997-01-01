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Дзюдо в СДЮСШ единоборств
Адреса
- +7 (423) 236-06-85
Информация
Описание: благодаря занятиям дзюдо ребенок научится направлять свою энергию в правильное русло, налаживать коммуникацию с окружающими. Дзюдо полезно для здоровья, помогает укрепить мышцы и кости, уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также препятствует ожирению у детей.
Дзюдо также полезно тем, что:
- Развивает координацию;
- Тренирует реакцию;
- Формирует дисциплинированную и сильную личность;
- Укрепляет здоровье.
В процессе обучения этому боевому искусству ребенок учится выигрывать и проигрывать, контролировать эмоции и тело, обретает волю к победе и уверенность в собственных силах.
В спортивной школе имеется весь необходимый для занятий спортивный инвентарь – начиная от татами (матов) и заканчивая новыми тренажерами. Занятия в СДЮСШ единоборств проходят на базе стадиона "Строитель", а также тренеры школы проводят занятия в 22 спортивных залах во всех районах Владивостока.
Школа единоборств регулярно проводит спортивные мероприятия. Ежегодно воспитанники СДЮСШ единоборств со своими тренерами выезжают в спортивные лагеря на территории Приморского края и за рубежом, где проводятся учебно-тренировочные сборы, соревнования и аттестации.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 10 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах). Для детей дошкольного возраста проходят занятия по общей физической подготовке, которая служит базой для дальнейшего развития в выбранном спортивном направлении.
Продолжительность: от 1 до 2 часов (в зависимости от возраста детей).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю (частота зависит от возраста и уровня подготовки ученика).
Количество человек в группе: до 15 человек (в зависимости от возраста детей в группе).
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: тренерский состав школы составляет до 30 человек. Тренеры — специалисты высшей категории, которые состоят в федерациях тех или иных единоборств и видов спорта, которые они преподают.
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