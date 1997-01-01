Моделинг в Детской школе моделей "Happy Kids"

Информация

Описание: школа работает в сфере детского моделинга уже более 8 лет. Занятия проходят в соотвествующих дисциплинам помещениях, так как всегда носят практический характер.

Основные дисциплины школы:

Фотопозирование - уроки помогут подготовиться ко всем фотопроектам, а также принесут много позитива, новых фото и решат многие задачи, важные в становлении развития ребенка.

Актёрское мастерство - уроки помогут развить театральные способности и обрести уверенность в себе.

Сценическая речь - занятия представляют комплекс упражнений, который направлен на достижение четкой, красивой, звучной речи и дикции.

Дефиле - поможет развить красивую осанку, летящую походку, умение грациозно двигаться.

Этикет - знание правил этикета поспособствует повышению детской самооценки и формированию целостной личности.

Детский фитнес - занятия направлены на развитие гибкости, правильного дыхания, пластику рук и ног, а также развитие чувства ритма.

В ходе обучения каждый ребёнок принимает участие в 8 профессиональных фотосъёмках. Кроме того, все ученики принимают участие во внутренних проектах агентства: творческие фотосессии, съемки для журналов и каталогов, детские показы, конкурсы красоты и многое другое.

Стоимость: от 4000 рублей.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 6 до 9 лет;

от 10 до 12 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю (в выходные).

Количество человек в группе: от 7 до 10 человек.