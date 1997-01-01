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Моделинг в Детской школе моделей "Happy Kids"
Цена: От 4000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Всеволода Сибирцева, 79
- +7 (951) 000-08-44
- +7 (800) 500-27-19
Информация
Описание: школа работает в сфере детского моделинга уже более 8 лет. Занятия проходят в соотвествующих дисциплинам помещениях, так как всегда носят практический характер.
Основные дисциплины школы:
- Фотопозирование - уроки помогут подготовиться ко всем фотопроектам, а также принесут много позитива, новых фото и решат многие задачи, важные в становлении развития ребенка.
- Актёрское мастерство - уроки помогут развить театральные способности и обрести уверенность в себе.
- Сценическая речь - занятия представляют комплекс упражнений, который направлен на достижение четкой, красивой, звучной речи и дикции.
- Дефиле - поможет развить красивую осанку, летящую походку, умение грациозно двигаться.
- Этикет - знание правил этикета поспособствует повышению детской самооценки и формированию целостной личности.
- Детский фитнес - занятия направлены на развитие гибкости, правильного дыхания, пластику рук и ног, а также развитие чувства ритма.
В ходе обучения каждый ребёнок принимает участие в 8 профессиональных фотосъёмках. Кроме того, все ученики принимают участие во внутренних проектах агентства: творческие фотосессии, съемки для журналов и каталогов, детские показы, конкурсы красоты и многое другое.
Стоимость: от 4000 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 6 до 9 лет;
- от 10 до 12 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю (в выходные).
Количество человек в группе: от 7 до 10 человек.
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