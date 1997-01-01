Моделинг в Школе Телевидения

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря обучению ребята смогут свободно чувствовать себя перед камерой, узнают секреты управления телом на подиуме, научатся эффектно позировать на публику.
В программе обучения:
- особенности работы модели;
- позирование;
- подиумный шаг;
- актерское мастерство;
- управление взглядом, передача настроения через взгляд;
- создание портфолио.
Чему научатся ребята в ходе обучения:
- создавать подиумные образы с характером, настроением, индивидуальными чертами;
- достойно презентовать себя на подиуме и для фотопроектов, умело управлять своим телом;
- перестанут бояться зрителей и камеру, будут комфортно чувствовать себя на подиуме;
- поймут, в чем особенности работы модели и в чем специфика фэшн-индустрии.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 6800 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 4800 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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