Моделинг в Школе Телевидения

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Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря обучению ребята смогут свободно чувствовать себя перед камерой, узнают секреты управления телом на подиуме, научатся эффектно позировать на публику.

В программе обучения:

особенности работы модели;

позирование;

подиумный шаг;

актерское мастерство;

управление взглядом, передача настроения через взгляд;

создание портфолио.

Чему научатся ребята в ходе обучения:

создавать подиумные образы с характером, настроением, индивидуальными чертами;

достойно презентовать себя на подиуме и для фотопроектов, умело управлять своим телом;

перестанут бояться зрителей и камеру, будут комфортно чувствовать себя на подиуме;

поймут, в чем особенности работы модели и в чем специфика фэшн-индустрии.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6800 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 4800 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.