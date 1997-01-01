Моделинг в Школе моделей "MAXI-M"

Информация

Описание: занятия в школе моделей помогут ребенку обрести уверенность в себе, развить артистичность, творческие способности, а также обрести свой стиль и обаяние.

Занятия проходят по программе:

Дефиле;

Фотопозирование;

Визаж;

Причёски;

Имидж;

Актёрское мастерство;

Видеопозирование;

Этикет;

Косметология;

Диетология;

Хореография;

Моделинг.

В процессе обучения учащиеся участвуют в модных показах. В завершении обучения выдается сертификат об окончании школы, а также создается профессиональное портфолио.

Стоимость: 2900 рублей в месяц (8 занятий).

Возрастные группы:

от 6 до 8 лет;

от 9 до 11 лет;

от 12 до 14 лет;

от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Расписание занятий для каждой возрастной группы отличается, необходимо уточнять подробную информацию по телефону.

Количество человек в группе: до 20 человек.