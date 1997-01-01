Моделинг в Школе моделей "MAXI-M"

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Адреса
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Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
Информация
Описание: занятия в школе моделей помогут ребенку обрести уверенность в себе, развить артистичность, творческие способности, а также обрести свой стиль и обаяние.
Занятия проходят по программе:
- Дефиле;
- Фотопозирование;
- Визаж;
- Причёски;
- Имидж;
- Актёрское мастерство;
- Видеопозирование;
- Этикет;
- Косметология;
- Диетология;
- Хореография;
- Моделинг.
В процессе обучения учащиеся участвуют в модных показах. В завершении обучения выдается сертификат об окончании школы, а также создается профессиональное портфолио.
Стоимость: 2900 рублей в месяц (8 занятий).
Возрастные группы:
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 11 лет;
- от 12 до 14 лет;
- от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Расписание занятий для каждой возрастной группы отличается, необходимо уточнять подробную информацию по телефону.
Количество человек в группе: до 20 человек.
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