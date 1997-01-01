Моделинг в Школе моделей Ru.Model

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Информация
Описание: обучение поможет девочкам обрести грацию, осанку, походку, умение подать себя. Полученные при обучении навыки пригодятся не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни.
В рамках обучения проходят занятия по:
- дефиле - основы пластики подиумного шага, легкость походки, постановка осанки;
- визажу - различные виды макияжа;
- фотопозирование - обучение правильному позированию перед фотокамерой;
- английский язык;
- актерское мастерство - раскрытие внутренней энергии сценического образа;
- стилистика - умение разбираться в разных стилях одежды;
- колористика - умение правильно сочетать цвета, творческие уроки;
- хореография - коррекция пластичности, гибкости, растяжка;
- техника речи и многое другое.
Кроме того, в процессе обучения ребята участвуют в ежемесячных fashion-съемках, а также дополнительных полезных work-shops, модных показах, конкурсах, мастер-классах.
Школа сотрудничает с педагогами, топовыми стилистами и фотографами. По окончании обучения выпускники получают Диплом об окончании Школы моделей и портфолио.
Обучение в школе проходит в течение учебного года с сентября по май. Для всех желающих есть возможность пройти интенсивный летний курс обучения, который длится два месяца - июль, август, и включает дефиле, фотопозирование, хореографию, актерское мастерство, визаж, стилистику, а также итоговую фотосессию.
Стоимость:
- абонемент на месяц для детей до 10 лет - 5000 рублей;
- абонемент на месяц для детей старше 10 лет - 6000 рублей;
- летние курсы - 15000 рублей за 2 мясяца (интенсивные занятия по 2 часа в неделю).
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 10 лет;
- от11 до 13 лет;
- от 14 и старше.
Продолжительность: 1 час 30 минут, летний курс - 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю (в выходные дни). Родители сами выбирают возрастную группу с удобным временем занятий. Летний курс - 1 раз в неделю по средам.
Количество человек в группе: от 10 до 15 (в зависимости от возраста детей в группе).
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