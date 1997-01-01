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        Моделинг в Школе моделей Ru.Model

        Моделинг в Школе моделей Ru.Model

        Мода
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 5000 - 15000
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 82в
        • +7 (924) 233-59-10
        • +7 (924) 247-49-48
        Информация

        Описание: обучение поможет девочкам обрести грацию, осанку, походку, умение подать себя. Полученные при обучении навыки пригодятся не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни.

        В рамках обучения проходят занятия по:

        • дефиле - основы пластики подиумного шага, легкость походки, постановка осанки;
        • визажу - различные виды макияжа;
        • фотопозирование - обучение правильному позированию перед фотокамерой;
        • английский язык;
        • актерское мастерство - раскрытие внутренней энергии сценического образа;
        • стилистика - умение разбираться в разных стилях одежды;
        • колористика - умение правильно сочетать цвета, творческие уроки;
        • хореография - коррекция пластичности, гибкости, растяжка;
        • техника речи и многое другое.

        Кроме того, в процессе обучения ребята участвуют в ежемесячных fashion-съемках, а также дополнительных полезных work-shops, модных показах, конкурсах, мастер-классах.

        Школа сотрудничает с педагогами, топовыми стилистами и фотографами. По окончании обучения выпускники получают Диплом об окончании Школы моделей и портфолио.

        Обучение в школе проходит в течение учебного года с сентября по май. Для всех желающих есть возможность пройти интенсивный летний курс обучения, который длится два месяца - июль, август, и включает дефиле, фотопозирование, хореографию, актерское мастерство, визаж, стилистику, а также итоговую фотосессию.

        Стоимость:

        • абонемент на месяц для детей до 10 лет - 5000 рублей;
        • абонемент на месяц для детей старше 10 лет - 6000 рублей;
        • летние курсы - 15000 рублей за 2 мясяца (интенсивные занятия по 2 часа в неделю).

        Возрастные группы:

        • от 4 до 6 лет;
        • от 7 до 10 лет;
        • от11 до 13 лет;
        • от 14 и старше.

        Продолжительность: 1 час 30 минут, летний курс - 2 часа.

        Частота занятий: 1 раз в неделю (в выходные дни). Родители сами выбирают возрастную группу с удобным временем занятий. Летний курс - 1 раз в неделю по средам.

        Количество человек в группе: от 10 до 15 (в зависимости от возраста детей в группе).

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