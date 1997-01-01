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Молодежь Владивостока во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 14 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , Театральный корпус
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 14-17 лет.
Расписание: Четверг, пятница: 10.00-12.00, 17.00-19.00.
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Подготовка к школе в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 7 лет До 4000 руб Частная
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Раннее развитие в детском клубе "Умничка!"От 1 до 4 лет От 400 руб Частная
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Развивающие занятия в Центре раннего развития "7 гномов"От 1 до 3 лет От 3000 руб Частная
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Кружок "Умка" в Детском клубе TotoroОт 2 до 5 лет От 2800 руб Частная
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Пиши, читай, размышляй во Дворце детского творчестваОт 7 до 10 лет Государственная
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Движение, Логика, Грамотность в Детском центре "Ромашка"От 7 до 7 лет Государственная
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Комплексное развитие в Детском клубе "Ай да Я"От 1 до 4 лет До 3200 руб Частная
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Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"От 2 до 3 лет От 2300 до 2300 руб Частная
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Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"От 4 до 13 лет От 4500 руб Частная
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Развивающие занятия в школе "ABC Мир"От 4 до 5 лет От 2600 до 2800 руб Частная
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