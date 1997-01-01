"Морское дело" в Детском центре "Мореход"

Информация

Описание: программа предусматривает большое количество морской практики, учебно-ознакомительных экскурсий, внутренних соревнований между учащимися и профориентационных мероприятий.

Направления программы:

начальная военно-морская подготовка;

история флота;

шлюпочное дело;

устройство и оборудование корабля;

такелажное дело;

первая доврачебная медицинская помощь;

корабельная зрительная и сигнальная связь.

Стоимость: 2400 рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 12 лет.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Борисов Дмитрий Анатольевич.