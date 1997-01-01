"Морское дело" в Детском центре "Мореход"

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Адреса
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Владивосток, Эгершельд, ул. Станюковича, 58 , МГУ им. Г.И. Невельского
- +7 (423) 230-11-41
- +7 (914) 710-22-41
- +7 (423) 230-12-57 , доб. 76-11
- +7 (914) 960-38-23
Информация
Описание: программа предусматривает большое количество морской практики, учебно-ознакомительных экскурсий, внутренних соревнований между учащимися и профориентационных мероприятий.
Направления программы:
- начальная военно-морская подготовка;
- история флота;
- шлюпочное дело;
- устройство и оборудование корабля;
- такелажное дело;
- первая доврачебная медицинская помощь;
- корабельная зрительная и сигнальная связь.
Стоимость: 2400 рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 12 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Борисов Дмитрий Анатольевич.
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