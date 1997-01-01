Мультипликация в Образовательном центре "Пуск"

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Описание: на занятиях дети участвуют в захватывающем процессе создания мультфильма.

Создание мультфильма включает в себя несколько этапов:

Разработка сценария;

Создание персонажей с использованием разных техник;

Создание фона, антуража, основы;

Съемка персонажей;

Монтаж;

Озвучка.

Вместе с командой сверстников ребенок пройдет все этапы создания, и вместе они создадут свои собственные мультфильмы.

Стоимость: 4000 рублей за курс.

Возраст: от 8 до 12 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю (суббота).

Количество человек в группе: до 6 человек.