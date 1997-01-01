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Мультипликация в Образовательном центре "Пуск"
Цена: От 4000
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тобольская, 11
- +7 (914) 791-48-28
- +7 (914) 707-81-87
Информация
Описание: на занятиях дети участвуют в захватывающем процессе создания мультфильма.
Создание мультфильма включает в себя несколько этапов:
- Разработка сценария;
- Создание персонажей с использованием разных техник;
- Создание фона, антуража, основы;
- Съемка персонажей;
- Монтаж;
- Озвучка.
Вместе с командой сверстников ребенок пройдет все этапы создания, и вместе они создадут свои собственные мультфильмы.
Стоимость: 4000 рублей за курс.
Возраст: от 8 до 12 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю (суббота).
Количество человек в группе: до 6 человек.
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