Музыка для малышей в "Mamas Center"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Музыка для малышей в "Mamas Center"

        Музыка для малышей в "Mamas Center"

        Количество преподавателей: 1
        Тел: <i></i>
        Музыка
        Рейтинг: 7.1
        Цена: 600 - 5999
        Возраст: 1 - 3 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
        Информация

        Описание: занятия направлены на всестороннее развитие ребенка и основаны на музыке и звуках, окружающих малыша. Занятия проходят совместно с мамой и включают в себя артикуляционную гимнастику, разминку, пальчиковые игры,  игры с разными музыкальными инструментами и ритмику.

        На занятиях ребенок знакомится с богатым миром звуков и учит извлекать их из окружающих предметов, а также делает первые попытки в пении.

        Стоимость:

        • Разовое занятие - 600 рублей.
        • Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

        Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

        Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

        • 4 занятия - 2190 рублей
        • 8 занятий - 3590 рублей
        • 12 занятий - 4690 рублей

        Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

        Возраст:

        • от 8 месяцев до 1,5 года
        • от 1,5 года до 3 лет

        Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 8 человек.

        Преподаватель: Кристина Тихонова - артист хора в Мариинском театре Приморской сцены. Лауреат многочисленных вокальных конкурсов и стипендиат главы администрации.

        Окончила Приморский Краевой Колледж Искусств по специальности Хоровое дирижирование (красный диплом). Выпускница Дальневосточной Государственной Академии Искусств по специальности музыковедение, защитила диплом на тему "Раннее музыкальное развитие детей".

        Работала музыкальным руководителем в различных детских развивающих центрах города Владивостока и Санкт-Петербурга, хормейстером в подготовительной группе Первой музыкальной школы им. Прокофьева и Детской школы искусств №7, преподавала теорию музыки и сольфеджио в Приморском Краевом Колледже Искусств.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...