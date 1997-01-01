Музыка для малышей в "Mamas Center"

Информация

Описание: занятия направлены на всестороннее развитие ребенка и основаны на музыке и звуках, окружающих малыша. Занятия проходят совместно с мамой и включают в себя артикуляционную гимнастику, разминку, пальчиковые игры, игры с разными музыкальными инструментами и ритмику.

На занятиях ребенок знакомится с богатым миром звуков и учит извлекать их из окружающих предметов, а также делает первые попытки в пении.

Стоимость:

Разовое занятие - 600 рублей.

Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

4 занятия - 2190 рублей

8 занятий - 3590 рублей

12 занятий - 4690 рублей

Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

Возраст:

от 8 месяцев до 1,5 года

от 1,5 года до 3 лет

Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Кристина Тихонова - артист хора в Мариинском театре Приморской сцены. Лауреат многочисленных вокальных конкурсов и стипендиат главы администрации.

Окончила Приморский Краевой Колледж Искусств по специальности Хоровое дирижирование (красный диплом). Выпускница Дальневосточной Государственной Академии Искусств по специальности музыковедение, защитила диплом на тему "Раннее музыкальное развитие детей".

Работала музыкальным руководителем в различных детских развивающих центрах города Владивостока и Санкт-Петербурга, хормейстером в подготовительной группе Первой музыкальной школы им. Прокофьева и Детской школы искусств №7, преподавала теорию музыки и сольфеджио в Приморском Краевом Колледже Искусств.