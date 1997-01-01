Музыка для малышей в школе "Виртуозы"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Музыка для малышей в школе "Виртуозы"

        Музыка для малышей в школе "Виртуозы"

        Музыка
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 600 - 600
        Возраст: 3 - 6 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
        • +7 (423) 274-69-24
        • +7 (984) 148-51-71
        Информация

        Описание: Курс включает в себя три основных направления.

        1) Музыка: слушание музыки, разучивание и исполнение детских песен, распевки и вокальные упражнения, знакомство с разными музыкальными инструментами, игра на различных музыкальных инструментах (шумовой оркестр). Возможность попробовать себя в роли дирижера и сольного исполнителя.

        2) Ритмика: обогащение музыкальных впечатлений посредством знакомства с разнообразными музыкальными произведениями, развитие в области музыкально-ритмического движения, развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей и музыкального слуха, чувства ритма, формирование выразительности движения, развитие творческой активности, самостоятельности и инициативы в музыкально-ритмическом движении. Танец, пальчиковая гимнастика и комплекс дыхательных упражнений.

        3) Рисунок: рисование на мольбертах, музыкальные зарисовки и образы, нотная грамота, обучение азам музыкальной теории, игровые задания.

        Практически весь ход занятия производится под живое музыкальное сопровождение. Периодически проходят специальные занятия, на которые приглашаются разные музыканты, проходят презентации музыкальных инструментов, на которых малыши слушают музыку в исполнении определенного инструмента. На таких занятиях у детей развивается общий музыкальный кругозор и тембральный слух.

        Возраст: от 3 до 6 лет.

        Продолжительность занятия: 40 - 60 минут.

        Стоимость: есть пробный бесплатный урок, 600 руб. за 1 занятие.

        Преподаватель: Полина Игоревна, Евгений Валентинович.

        Форма: любая, свободная.

          Загрузка комментариев...

          Похожие секции