Музыка для малышей в школе "Виртуозы"

Информация

Описание: Курс включает в себя три основных направления.

1) Музыка: слушание музыки, разучивание и исполнение детских песен, распевки и вокальные упражнения, знакомство с разными музыкальными инструментами, игра на различных музыкальных инструментах (шумовой оркестр). Возможность попробовать себя в роли дирижера и сольного исполнителя.

2) Ритмика: обогащение музыкальных впечатлений посредством знакомства с разнообразными музыкальными произведениями, развитие в области музыкально-ритмического движения, развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей и музыкального слуха, чувства ритма, формирование выразительности движения, развитие творческой активности, самостоятельности и инициативы в музыкально-ритмическом движении. Танец, пальчиковая гимнастика и комплекс дыхательных упражнений.

3) Рисунок: рисование на мольбертах, музыкальные зарисовки и образы, нотная грамота, обучение азам музыкальной теории, игровые задания.

Практически весь ход занятия производится под живое музыкальное сопровождение. Периодически проходят специальные занятия, на которые приглашаются разные музыканты, проходят презентации музыкальных инструментов, на которых малыши слушают музыку в исполнении определенного инструмента. На таких занятиях у детей развивается общий музыкальный кругозор и тембральный слух.

​Возраст: от 3 до 6 лет.

Продолжительность занятия: 40 - 60 минут.

Стоимость: есть пробный бесплатный урок, 600 руб. за 1 занятие.

Преподаватель: Полина Игоревна, Евгений Валентинович.

Форма: любая, свободная.