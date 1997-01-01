Музыка в Центре развития "БэбиГениус"

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Описание: занятия представляют собой смесь активностей с использованием музыки, танцев, различных инструментов, элементов хореографии и живописи.

Музыка обладает возможностями воздействия на детей самого раннего возраста, помогает в развитии. Если в процессе музыкальной деятельности у ребенка будет развито музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для его духовного становления.

В чем помогут ребенку занятия:

воспитать любовь и развить интерес к музыке;

обогатить впечатления;

приобщиться к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя восприятие музыки и начальные умения в области пения и ритмики;

развить первоначальный музыкальный вкус.

Стоимость:

пробное занятие - 500 рублей;

разовое занятие - 800 рублей;

абонемент на 8 занятий - 4800 рублей.

Возраст: от 1 до 5 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.