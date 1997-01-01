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Музыка в Центре развития "БэбиГениус"
Цена: 500 - 4800
Возраст: 1 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
Информация
Описание: занятия представляют собой смесь активностей с использованием музыки, танцев, различных инструментов, элементов хореографии и живописи.
Музыка обладает возможностями воздействия на детей самого раннего возраста, помогает в развитии. Если в процессе музыкальной деятельности у ребенка будет развито музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для его духовного становления.
В чем помогут ребенку занятия:
- воспитать любовь и развить интерес к музыке;
- обогатить впечатления;
- приобщиться к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя восприятие музыки и начальные умения в области пения и ритмики;
- развить первоначальный музыкальный вкус.
Стоимость:
- пробное занятие - 500 рублей;
- разовое занятие - 800 рублей;
- абонемент на 8 занятий - 4800 рублей.
Возраст: от 1 до 5 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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