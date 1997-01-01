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Музыка в школе развития «Солнечный остров»
Цена: 600 - 2400
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
Информация
Описание: занятия музыкой проходят без утомительных гамм и скучных повторений. Преподаватели на уроках прививают детям любовь к музыке, развивают слух, учат ребят не бояться и пробовать себя в роли композиторов-исполнителей.
На уроках дети слушают классические музыкальные произведения, которые благотворно влияют на развитие организма и фантазии, а также детские песенки, пробуют себя в вокале, учатся работать с синтезатором. Также ребята познают основы темпо-метро-ритма, развивающие активность мозга и позволяющие чувствовать ритм музыки и жизни в целом.
Стоимость:
- 2400 рублей в месяц;
- 600 рублей за занятие.
Возраст: от 3 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8-9 человек.
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