Музыка в школе развития «Солнечный остров»

Информация

Описание: занятия музыкой проходят без утомительных гамм и скучных повторений. Преподаватели на уроках прививают детям любовь к музыке, развивают слух, учат ребят не бояться и пробовать себя в роли композиторов-исполнителей.

На уроках дети слушают классические музыкальные произведения, которые благотворно влияют на развитие организма и фантазии, а также детские песенки, пробуют себя в вокале, учатся работать с синтезатором. Также ребята познают основы темпо-метро-ритма, развивающие активность мозга и позволяющие чувствовать ритм музыки и жизни в целом.

Стоимость:

2400 рублей в месяц;

600 рублей за занятие.

Возраст: от 3 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8-9 человек.