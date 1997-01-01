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Музыкальная литература во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 36
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 7-15 лет.
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