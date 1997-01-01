Музыкальный кружок "Гармония" в Детском клубе "Старт"

Информация

Описание: на занятиях дети знакомятся с музыкальными инструментами, разучивают музыкальные произведения, поют. Музыкальные занятия развивают навыки мелкой и крупной моторики, улучшают слуховые, зрительные, тактильные способности к восприятию, а также влияют на способность концентрировать внимание. Через занятия музыкой формируются навыки вербального и невербального общения.

У ребенка улучшается умственное развитие, он быстрее усваивает навыки чтения, начинает яснее выражать свои мысли. Также уроки музыки развивают у детей красивую и грамотную речь, способствуют более успешному изучению иностранных языков.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.

Преподаватели: Сухин Игорь Валерьевич. Имеет первую квалификационную категорию. Педагогический стаж -18 лет.