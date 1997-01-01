Музыкальный театр в клубе "School+"

Информация

Описание: программа направлена на формирование у детей хорошей речи, уверенности в общении со сверстниками и в обществе.

На занятиях дети развиваются в собственном темпе, широкий спектр театральных возможностей и мероприятий помогает ребенку раскрыть свой потенциал и поверить в себя.

Что получит ребенок благодаря занятиям:

• умение публично говорить;

• творческие навыки мышления;

• музыкальное развитие;

• пластику в движениях;

• навыки лидерства;

• социальные навыки;

• самоуверенность и здоровую самооценку;

• положительный подход к жизни.

В помещении для занятий есть сцена, театральный занавес, зрительный зал, первый, второй, третий звонок и все для погружения в атмосферу театра.

Стоимость: 300 рублей за одно занятие.

Возраст: от 6 до 11 лет.

Продолжительность: 1-2 часа.

Частота занятий: 4 раза в неделю. Два раза в неделю проходят сценические репетиции, а также два раза в неделю проходят занятия по хореографии. Занятия проходят в первую или вторую смену.

Количество детей в группе: до 10 человек.