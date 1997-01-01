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Музыкальный театр в клубе "School+"
Адреса
- +7 (423) 200-61-17
- +7 (924) 730-61-17
Информация
Описание: программа направлена на формирование у детей хорошей речи, уверенности в общении со сверстниками и в обществе.
На занятиях дети развиваются в собственном темпе, широкий спектр театральных возможностей и мероприятий помогает ребенку раскрыть свой потенциал и поверить в себя.
Что получит ребенок благодаря занятиям:
• умение публично говорить;
• творческие навыки мышления;
• музыкальное развитие;
• пластику в движениях;
• навыки лидерства;
• социальные навыки;
• самоуверенность и здоровую самооценку;
• положительный подход к жизни.
В помещении для занятий есть сцена, театральный занавес, зрительный зал, первый, второй, третий звонок и все для погружения в атмосферу театра.
Стоимость: 300 рублей за одно занятие.
Возраст: от 6 до 11 лет.
Продолжительность: 1-2 часа.
Частота занятий: 4 раза в неделю. Два раза в неделю проходят сценические репетиции, а также два раза в неделю проходят занятия по хореографии. Занятия проходят в первую или вторую смену.
Количество детей в группе: до 10 человек.
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