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Мыловарение в Хобби-студии «Мозаика»
Цена: 400 - 1000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Ивановская, 19
Информация
Описание: обучение всем этапам мыловарения: от основы до декорирования. Дети научатся создавать красивое ароматное эксклюзивное мыло для любого праздника.
Возраст учеников: от 7 лет и старше.
Стоимость занятий: 750 рублей.
Продолжительность: от1 час 30 минут до 2 часов.
Расписание работы: вт-вс, с 10:00 до 19:00, понедельник - выходной.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: от 3 до 5 человек.
Все необходимые материалы предоставляются на занятии, при необходимости выдается фартук.
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