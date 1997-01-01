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Начальная военная подготовка и скоростная радиопеленгация в ДМФ "Варяг"
Цена: Цена не указана
Возраст: 10 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Сафонова, 39
- +7 (423) 263-23-31
Информация
Возраст обущающихся: от 10 лет.
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