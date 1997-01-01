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Направление "All style" в Студии танца "Forma"
Адреса
- +7 (423) 293-93-23
Информация
Описание:
В программу обучения входят следующие направления танцев: HIP-HOP, HOUSE, Popping, Locking.
В занятие входит:
- танцевальная разминка (на базе современных стилей);
- ОФП (общая физическая подготовка, силовые нагрузки);
- стрэйчинг (растяжка);
- изучение постановочной хореографии, либо изучение базовых движений из разных современных танцевальных направлений.
Набор в группу круглогодичный, прийти и начать заниматься можно в любой момент.
Танцы развивают координацию движений, чувство ритма; повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, память.
Возраст детей: от 3 до 18 лет.
Расписание: дети делятся на группы: 3-5, 6-10, 11-14, 15-18 лет. У каждой группы свое расписание.
Стоимость: от 2300 руб. до 4500 руб. (безлимит) в месяц.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Преподаватели:
Круликовская Юлия - хореограф, постановщик. Преподавательский стаж 12 лет. Большой опыт работы с детьми.
Основные направления: Contemporary , Modern,Jazz,Jazz Funk, Hip-Hop (beginner, children's). Лауреат премии по поддержки талантливой молодежи.
Иванова Инна Вадимовна - преподаватель современных направлений HOUSE/HIP-HOP, генеральный директор и художественный руководитель студии современного танца "Форма". Лауреат знака городской премии "Молодёжный вектор", победитель различных городских, российских и международных танцевальных фестивалей таких как "реверанс", "folkdance" г. Владивосток, "World of Dance" г. санкт-Петербург, "HIP-HOP INTERNATION " г.Москва , "KEEP on Dancing" Китай г. Пекин , "JUST DEBOUT" Франция г. Париж.
Форма одежды: спортивная, не сковывающая движений одежда, кросовки.
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