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        Направление "All style" в Студии танца "Forma"

        Направление "All style" в Студии танца "Forma"

        Количество преподавателей: 2
        Танцы
        Рейтинг: 8.2
        Цена: 2300 - 4500
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 0
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        Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 12Б
        Владивосток, Луговая, ул. Светланская, 150
        • +7 (423) 293-93-23
        Информация

        Описание: 

        В программу обучения входят следующие направления танцев: HIP-HOP, HOUSE, Popping, Locking.

        В занятие входит:

        • танцевальная разминка (на базе современных стилей);
        • ОФП (общая физическая подготовка, силовые нагрузки);
        • стрэйчинг (растяжка);
        • изучение постановочной хореографии, либо изучение базовых движений из разных современных танцевальных направлений.

        Набор в группу круглогодичный, прийти и начать заниматься можно в любой момент.

        Танцы развивают координацию движений, чувство ритма; ​повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, память.

        Возраст детей: от 3 до 18 лет.

        Расписание: дети делятся на группы: 3-5, 6-10, 11-14, 15-18 лет. У каждой группы свое расписание.

        Стоимость: от 2300 руб. до 4500 руб. (безлимит) в месяц.

        Продолжительность занятия: 60 минут.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

        Преподаватели: 

        Круликовская Юлия - хореограф, постановщик. Преподавательский стаж 12 лет. Большой опыт работы с детьми. 
        Основные направления: Contemporary , Modern,Jazz,Jazz Funk, Hip-Hop (beginner, children's). Лауреат премии по поддержки талантливой молодежи. 

        Иванова Инна Вадимовна - преподаватель современных направлений HOUSE/HIP-HOP, генеральный директор и художественный руководитель студии современного танца "Форма". Лауреат знака городской премии "Молодёжный вектор", победитель различных городских, российских и международных танцевальных фестивалей таких как "реверанс", "folkdance" г. Владивосток, "World of Dance" г. санкт-Петербург, "HIP-HOP INTERNATION " г.Москва , "KEEP on Dancing" Китай г. Пекин , "JUST DEBOUT" Франция г. Париж. 

        Форма одежды: спортивная, не сковывающая движений одежда, кросовки. 

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