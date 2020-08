Направление "All style" в Студии танца "Forma"

Информация

Описание:

В программу обучения входят следующие направления танцев: HIP-HOP, HOUSE, Popping, Locking.

В занятие входит:

танцевальная разминка (на базе современных стилей);

ОФП (общая физическая подготовка, силовые нагрузки);

стрэйчинг (растяжка);

изучение постановочной хореографии, либо изучение базовых движений из разных современных танцевальных направлений.

Набор в группу круглогодичный, прийти и начать заниматься можно в любой момент.

Танцы развивают координацию движений, чувство ритма; ​повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, память.

Возраст детей: от 3 до 18 лет.

Расписание: дети делятся на группы: 3-5, 6-10, 11-14, 15-18 лет. У каждой группы свое расписание.

Стоимость: от 2300 руб. до 4500 руб. (безлимит) в месяц.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Преподаватели:

Круликовская Юлия - хореограф, постановщик. Преподавательский стаж 12 лет. Большой опыт работы с детьми.

Основные направления: Contemporary , Modern,Jazz,Jazz Funk, Hip-Hop (beginner, children's). Лауреат премии по поддержки талантливой молодежи.

Иванова Инна Вадимовна - преподаватель современных направлений HOUSE/HIP-HOP, генеральный директор и художественный руководитель студии современного танца "Форма". Лауреат знака городской премии "Молодёжный вектор", победитель различных городских, российских и международных танцевальных фестивалей таких как "реверанс", "folkdance" г. Владивосток, "World of Dance" г. санкт-Петербург, "HIP-HOP INTERNATION " г.Москва , "KEEP on Dancing" Китай г. Пекин , "JUST DEBOUT" Франция г. Париж.

Форма одежды: спортивная, не сковывающая движений одежда, кросовки.