Настольный теннис в Федерации настольного тенниса Владивостока

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Описание: настольный теннис, как и любой другой вид спорта, воспитывает в ребенке дисциплину и лидерские качества, которые пригодятся ему не только в зале, но и в повседневной жизни. Занятия помогут ребенку обрести хорошую физическую форму и состояние здоровья. Благодаря занятиям вырабатываются различные полезные навыки, начиная от быстроты реакции, заканчивая ловкостью и выдержанностью.

В настольном теннисе не имеет значения физическая сила или рост, важна четкость и умение быстро мыслить. Поэтому этот вид спорта доступен практически каждому ребенку. На занятиях он сможет развить зрительную и двигательную память, завести новых друзей.

В программу тренировок входит:

общая физическая подготовка;

освоение техники настольного тенниса;

постановка техники.

Что дают занятия настольным теннисом:

ловкость и быстроту;

стремительность атак и самоотверженность защиты4

неожиданность и остроумие тактических комбинаций, выполняемых в доли секунды.

Спортсмены школы регулярно выступают на различных официальных соревнованиях по настольному теннису, завоевывают медали на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира.

Стоимость: бесплатно. Есть затраты на закупку мячей, различного инвентаря и другие нужды.

Возраст: от 6 до 10 лет.

Продолжительность: от 1,5 до 2 часов.

Частота занятий: ежедневно.

Количество человек в группе: до 20 человек.

Инвентарь: на начальном этапе все необходимое предоставляется на занятии, в дальнейшем ученики могут приобрести свой индивидуальный инвентарь.

Преподаватель: Кирьянов Дмитрий Юрьевич - тренер высшей категории.