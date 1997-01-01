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Настольный теннис в Федерации настольного тенниса Владивостока
Адреса
- +7 (914) 721-06-24
Информация
Описание: настольный теннис, как и любой другой вид спорта, воспитывает в ребенке дисциплину и лидерские качества, которые пригодятся ему не только в зале, но и в повседневной жизни. Занятия помогут ребенку обрести хорошую физическую форму и состояние здоровья. Благодаря занятиям вырабатываются различные полезные навыки, начиная от быстроты реакции, заканчивая ловкостью и выдержанностью.
В настольном теннисе не имеет значения физическая сила или рост, важна четкость и умение быстро мыслить. Поэтому этот вид спорта доступен практически каждому ребенку. На занятиях он сможет развить зрительную и двигательную память, завести новых друзей.
В программу тренировок входит:
- общая физическая подготовка;
- освоение техники настольного тенниса;
- постановка техники.
Что дают занятия настольным теннисом:
- ловкость и быстроту;
- стремительность атак и самоотверженность защиты4
- неожиданность и остроумие тактических комбинаций, выполняемых в доли секунды.
Спортсмены школы регулярно выступают на различных официальных соревнованиях по настольному теннису, завоевывают медали на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира.
Стоимость: бесплатно. Есть затраты на закупку мячей, различного инвентаря и другие нужды.
Возраст: от 6 до 10 лет.
Продолжительность: от 1,5 до 2 часов.
Частота занятий: ежедневно.
Количество человек в группе: до 20 человек.
Инвентарь: на начальном этапе все необходимое предоставляется на занятии, в дальнейшем ученики могут приобрести свой индивидуальный инвентарь.
Преподаватель: Кирьянов Дмитрий Юрьевич - тренер высшей категории.
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