Настольный теннис в Школе "Эврика"

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Описание: занятия удовлетворяют детскую потребность в движении, которое составляет важную биологическую черту растущего организма и является обязательным условием для нормального формирования и развития организма ребенка.

Настольный теннис способствует развитию ловкости и внимания у ребенка, улучшает координацию. Также в теннисе присутствует соревновательный момент, что пробуждает в ребенке стремление побеждать и здоровое желаение лидерства.

Кроме того, этот вид спорта развивает мышление, у ребенка повышается концентрация внимания и развиваются все виды моторики.

Стоимость: 3500 рублей в месяц (8 занятий).

Возраст: от 6 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Бирюков Василий Васильевич.