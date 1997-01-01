Настольный теннис в спортивной школе "Богатырь"

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Описание: настольный теннис не только увлекательная, но и полезная для здоровья игра. Она оказывает положительное воздействие на многие системы организма и дает мощный психотерапевтический эффект.

Благодаря занятиям у ребенка тренируется ловкость и быстрота реакции, вестибулярный аппарат, развивается выносливость, а быстрый темп игры и интенсивная равномерная нагрузка помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.

Настольный теннис развивает крупную и мелкую моторику рук, укрепляет мышцы рук и запястья, а также другие группы мышц по всему телу, поскольку спортсмену теннисисту необходимо активно двигаться во время игры. А кроме того, благодаря это виду спорта улучшается зрение, потому как игроку необходимо постоянно следить взглядом за мячиком, который находится то близко, то далеко, при этом шарик еще и движется в разных направлениях. Такая тренировка для глаз помогает поддерживать отличное зрение.

Помимо благоприятного влияния на физические показатели, настольный теннис приносит и психотерапевтическую пользу. Занятия помогают ребенку развить самоконтроль, повысить концентрацию внимания, развить аналитическое и оперативное мышление.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: ежедневно.

Количество челловек в группе: до 15 человек.

Преподаватели:

Кирьянов Дмитрий Юрьевич - тренер-преподаватель высшей категории,

Мугурдумов Григорий Михайлович - тренер-преподаватель высшей категории.

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.