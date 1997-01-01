Настольный теннис в Спортивной школе "Русич"

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Описание: для удержания внимания ребенка на занятиях по настольному теннису используются различные игровые ситуации, которые позволяют отработать какой-либо технический прием. Преимущество настольного тенниса - это развитие крупной и мелкой моторики, а также улучшение координации и реакции у ребенка.

Занятия настольным теннисом приносят разноплановую пользу:

улучшают зрение;

тренируют реакцию;

укрепляют здоровье;

развивают интеллект;

формируют характер и личность;

делают почерк лучше за счет развития мышц кисти.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: форма и сменная обувь приобретается самостоятельно.

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