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Настольный теннис в Спортивной школе "Русич"
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Описание: для удержания внимания ребенка на занятиях по настольному теннису используются различные игровые ситуации, которые позволяют отработать какой-либо технический прием. Преимущество настольного тенниса - это развитие крупной и мелкой моторики, а также улучшение координации и реакции у ребенка.
Занятия настольным теннисом приносят разноплановую пользу:
- улучшают зрение;
- тренируют реакцию;
- укрепляют здоровье;
- развивают интеллект;
- формируют характер и личность;
- делают почерк лучше за счет развития мышц кисти.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: форма и сменная обувь приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Бакухин Алексей Михайлович - тренер-преподаватель первой категории;
- Мугурдумов Григорий Михайлович - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры, Заслуженный работник физической культуры.
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