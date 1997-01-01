Наука на английском в центре "Полиглотики"

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Описание: основная цель программы – помочь детям в познании мира и доказать, что наука может быть веселой и увлекательной.

Маленькие ученики – любопытные искатели, которые с интересом постигают научные законы, ставят эксперименты и опыты, разбираются в явлениях окружающего мира и делают все это на английском языке. Дети познают мир опытным путем. Получение личного опыта в совокупности с пояснениями помогут им расширить познавательную сферу, научиться находить связи между предметами и явлениями окружающего мира.

Программа обучения характеризуется ступенчатостью – постепенным усложнением материала, цикличностью, опорой на предыдущий опыт ребенка.

Области изучения:

животный и растительный мир;

астрономия;

анатомия;

химия;

палеонтология;

география;

геология;

физика.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.