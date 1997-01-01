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Наука на английском в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: основная цель программы – помочь детям в познании мира и доказать, что наука может быть веселой и увлекательной.
Маленькие ученики – любопытные искатели, которые с интересом постигают научные законы, ставят эксперименты и опыты, разбираются в явлениях окружающего мира и делают все это на английском языке. Дети познают мир опытным путем. Получение личного опыта в совокупности с пояснениями помогут им расширить познавательную сферу, научиться находить связи между предметами и явлениями окружающего мира.
Программа обучения характеризуется ступенчатостью – постепенным усложнением материала, цикличностью, опорой на предыдущий опыт ребенка.
Области изучения:
- животный и растительный мир;
- астрономия;
- анатомия;
- химия;
- палеонтология;
- география;
- геология;
- физика.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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