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Немецкий язык в центре "Давай поговорим"
Цена: 2480 - 3200
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Борисенко, 34
- +7 (423) 261-72-66
- +7 (914) 324-56-05
Информация
Описание: занятия расчитаны на разный уровень знаний.
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 40 до 80 минут.
Стоимость: от 2480 до 3200 руб. в месяц.
Преподаватели: Наталья Владимировна - преподаватель английского, корейского и немецкого языков, Виктория Анатольевна - преподаватель английского и немецкого языков.
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