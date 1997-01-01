Немецкий язык в центре "Полиглотики"

Информация

Описание: на занятиях дети знакомятся с немецким языком, с культурой Германии и немецкоязычных стран, традициями. Основная цельзанятий - научить ребенка свободно изъясняться на немецком языке. На занятиях ребята много общаются, слушают немецкие песни, поют и танцуют, а также смотрят немецкие мультфильмы и устраивают театральные вечера.

Построение простых диалогов, изучение песен и стихов положительно влияет на развитие памяти, а просмотр мультфильмов и прослушивание аудиозаписей оказывает положительное влияние на фонематический слух. В группах детей старше шести лет особое внимание уделяется изучению грамматики, развитию устной и письменной речи.

В программе:

развитие навыков чтения и письма;

развитие устной и письменной речи;

тренировка навыков восприятия на слух и понимания устной речи;

интенсивное изучение грамматики;

изучение большого объема лексики;

практика языковых способностей;

развитие навыков мышления на немецком языке;

тренировка ассоциативной, зрительной и слуховой памяти, концентрации внимания.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.