Немецкий язык в "Generation English"

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Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40а
- +7 (423) 236-50-00
- +7 (423) 293-93-63
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7
- +7 (423) 230-81-59
- +7 (914) 328-14-14
Информация
Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 500 до 600 рублей за занятие.
Преподаватели: Елена - преподаватель английского и немецкого языков.
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Английский язык в "Easy English school"От 3 до 18 лет От 4000 до 6000 руб Частная
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Английский язык в школе "Easy English"От 7 до 18 лет От 2800 до 3200 руб Частная
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Perfect EnglishОт 6 до 18 лет От 4500 до 6000 руб Частная
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Испанский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
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Немецкий язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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"Легкий английский" в ЦДТ Фрунзенского районаОт 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Увлекательный английский в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Английский язык в Учебном центре "Imperial"От 5 до 16 лет От 500 руб Частная
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Английский для дошкольников в центре "Полиглотики"От 4 до 7 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Английский для малышей в центре "Полиглотики"От 1 до 3 лет От 650 до 6400 руб Частная
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