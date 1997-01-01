Немецкий язык в школе "Lingvostation"

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Адреса
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Владивосток, Первая речка, ул. Комсомольская, 1
- +7 (423) 254-25-56
- +7 (902) 524-25-56
Информация
Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 400 руб. за занятие.
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Английский язык в "Royal English Center"От 4 до 18 лет От 4000 до 4000 руб Частная
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Китайский язык в школе "English Planet"От 3 до 18 лет От 3200 до 4200 руб Частная
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Английский язык в детском клубе "Умничка!"От 4 до 12 лет От 400 руб Частная
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Творчество на английском в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Корейский язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
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Английский для школьников Чтение и Письмо в ПолиглотикиОт 7 до 8 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Английский язык в школе "Аспект"От 5 до 18 лет От 300 руб Частная
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Английский язык в ГВПД "Цветные ладошки"От 4 до 7 лет От 450 руб Частная
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Английский язык в центре "СтадиУм"От 4 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Китайский язык в центре "Вундеркинды"От 5 до 18 лет От 3400 руб Частная
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