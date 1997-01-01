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Неорганическая химия в образовательном центре "Юниум"
Цена: От 3150
Возраст: 14 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация
Описание: программа обучения разрабатывалась специально для систематизации и детальной проработки школьной программы по химии 8-9 классов, занятия помогут ученикам овладеть углубленными знаниями этого предмета. Ребята научатся разбираться в химических веществах, процессах и явлениях, что послужит основой для успешной сдачи ОГЭ.
Программа основана на «живой» подаче материала с помощью наглядных пособий, например, таблиц, макетов, схем. Это повышает интерес учащихся к науке.
Чему научатся ребята:
- решать все задачи 1-й части ОГЭ;
- выполнять минимум 50% задач 2-й части ОГЭ;
- оформлять развёрнутое решение задач 2-й части ОГЭ;
- моделировать ситуацию с точки зрения химии;
- продуктивно распределять время на экзамене;
- вырабатывать стратегию решения задач ОГЭ.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 14 до 16 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Сергей Коровицкий.
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