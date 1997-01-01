Неорганическая химия в образовательном центре "Юниум"

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Описание: программа обучения разрабатывалась специально для систематизации и детальной проработки школьной программы по химии 8-9 классов, занятия помогут ученикам овладеть углубленными знаниями этого предмета. Ребята научатся разбираться в химических веществах, процессах и явлениях, что послужит основой для успешной сдачи ОГЭ.

Программа основана на «живой» подаче материала с помощью наглядных пособий, например, таблиц, макетов, схем. Это повышает интерес учащихся к науке.

Чему научатся ребята:

решать все задачи 1-й части ОГЭ;

выполнять минимум 50% задач 2-й части ОГЭ;

оформлять развёрнутое решение задач 2-й части ОГЭ;

моделировать ситуацию с точки зрения химии;

продуктивно распределять время на экзамене;

вырабатывать стратегию решения задач ОГЭ.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 14 до 16 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Сергей Коровицкий.