Обработка фотографии в Школе Телевидения

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Обучение поможет ребенку научится делать качественную обработку фотографий, корректировать качество снимков.
В программе обучения:
- интерфейс программы Photoshop;
- кадрирование;
- яркость фото;
- цветокоррекция;
- устранение дефектов на снимке;
- завершающий этап обработки фото.
Чему научится ребенок в ходе обучения:
- обрабатывать фотографии с помощью различных инструментов программы-редактора;
- выравнивать цветность и контрастность;
- убирать дефекты изображения;
- накладывать спецэффекты.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий).
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Занятия в группах проходят утром во вторник и пятницу. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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