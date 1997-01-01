Обработка фотографии в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Обучение поможет ребенку научится делать качественную обработку фотографий, корректировать качество снимков.

В программе обучения:

интерфейс программы Photoshop;

кадрирование;

яркость фото;

цветокоррекция;

устранение дефектов на снимке;

завершающий этап обработки фото.

Чему научится ребенок в ходе обучения:

обрабатывать фотографии с помощью различных инструментов программы-редактора;

выравнивать цветность и контрастность;

убирать дефекты изображения;

накладывать спецэффекты.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий).

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Занятия в группах проходят утром во вторник и пятницу. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.