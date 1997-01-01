Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"

Информация

Описание: занятия по общей физической подготовке и растяжке для детей представляют собой тренировки в гимнастическом и тренажерном залах, направленные на развитие основных физических качеств ребенка: силы, выносливости, гибкости, координации.

Программу занятий составляют опытные инструкторы с учетом возраста ребенка, его физической подготовки, возможных ограничений по здоровью. Педагоги успешно находят подход к подросткам, имеющим лишний вес, умеют замотивировать для достижения лучших результатов.

Кроме того, в центре есть специальная программа по общей физической подготовке с элементами бокса, которая проходит в формате индивидуальных занятий с персональным инструктором по боксу. На занятиях ребенок развивает умение пользоваться приемами самообороны, повышает уверенность в себе, улучшает физические данные и общий уровень спортивной подготовки.

В программе персональных тренировок с инструктором предусмотрены:

разминка на кардиотренажерах (беговая дорожка/эллиптический тренажер);

упражнения общей физической подготовки (бег, отжимания, подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения на тренажерах);

развитие навыка самообороны;

отработка базовых элементов бокса.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий - 2400 рублей;

абонемент на 12 занятий – 3600 рублей;

разовое занятие – 500 рублей.

Для индивидуальных занятий по программе общей физической подготовке с элементами бокса:

абонемент на 8 занятий - 6500 рублей;

разовое занятие – 850 рублей.

Возраст: от 7 до 12 лет. На индивидуальные знятия с элементами бокса принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: спортивная одежда, кроссовки.

Преподаватели: