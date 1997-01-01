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Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"
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Описание: занятия по общей физической подготовке и растяжке для детей представляют собой тренировки в гимнастическом и тренажерном залах, направленные на развитие основных физических качеств ребенка: силы, выносливости, гибкости, координации.
Программу занятий составляют опытные инструкторы с учетом возраста ребенка, его физической подготовки, возможных ограничений по здоровью. Педагоги успешно находят подход к подросткам, имеющим лишний вес, умеют замотивировать для достижения лучших результатов.
Кроме того, в центре есть специальная программа по общей физической подготовке с элементами бокса, которая проходит в формате индивидуальных занятий с персональным инструктором по боксу. На занятиях ребенок развивает умение пользоваться приемами самообороны, повышает уверенность в себе, улучшает физические данные и общий уровень спортивной подготовки.
В программе персональных тренировок с инструктором предусмотрены:
- разминка на кардиотренажерах (беговая дорожка/эллиптический тренажер);
- упражнения общей физической подготовки (бег, отжимания, подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения на тренажерах);
- развитие навыка самообороны;
- отработка базовых элементов бокса.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий - 2400 рублей;
- абонемент на 12 занятий – 3600 рублей;
- разовое занятие – 500 рублей.
Для индивидуальных занятий по программе общей физической подготовке с элементами бокса:
- абонемент на 8 занятий - 6500 рублей;
- разовое занятие – 850 рублей.
Возраст: от 7 до 12 лет. На индивидуальные знятия с элементами бокса принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: спортивная одежда, кроссовки.
Преподаватели:
- Анна Кащенко - хореограф-педагог, сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другим направлениям.
- Марина Еряшева - педагог с высшим физкультурным образованием, сертифицированный тренер с опытом работы с детьми более 10 лет. Мастер спорта РФ по спортивной гимнастике, выпускница школы олимпийского резерва.
- Ангелина Еловикова - мастер спорта по пауэрлифтингу, серебряный призер Первенства Мира по пауэрлифтингу.
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