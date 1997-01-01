Общая физическая подготовка в спортивном клубе "LEV"

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Описание: ребенку младшего школьного возраста необходимо активно двигаться до 4 часов в день. Отсутствие такой активности отрицательно сказывается как на общем самочувствии, так и на поведении ребенка. Он становиться капризным и нервно возбудимым. Поэтому нехватку физической нагрузки необходимо восполнять и направлять энергию ребенка в нужное русло.

Программа ОФП предназначена для развития силы, выносливости, ловкости и гибкости ребенка. В упражнениях используется дозированная физическая нагрузка с учетом возраста детей.

В результате регулярных занятий ОФП у ребенка формируются следующие навыки:

повышается выносливость и сила;

развивается гибкость и эластичность мышц и связок, что снижает риск получения травм;

формируется правильная осанка, предотвращается развитие сколиоза и плоскостопия;

повышается устойчивость к заболеваниям;

улучшается сон и пищеварение;

развивается координация и ловкость.

Кроме того, регулярные физические занятия благотворно действуют на поведении и эмоциональном состоянии ребенка.

Занятия проходят в Спортивном клубе "LEV" в залах, оснащенных хорошей вентиляцией и кондиционером. Пока ребенок занимается, родители могут подождать его в комфортабельном помещении (теплые полы, мягкая мебель, TV, музыка, книги и журналы, бесплатный чай/кофе, живое общение).

У клуба бесплатная парковка и охраняемая стоянка.

Стоимость: от 1500 до 4000 рублей.

Возраст: от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: 7-8 человек.

Расписание занятий: тренировки проходят в понедельник, среду и пятницу с 16:00 до 17:00.

Форма: спортивная.