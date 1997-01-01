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Общая физическая подготовка в спортивном клубе "LEV"
Адреса
- +7 (914) 791-16-55
- +7 (423) 271-16-55
Информация
Описание: ребенку младшего школьного возраста необходимо активно двигаться до 4 часов в день. Отсутствие такой активности отрицательно сказывается как на общем самочувствии, так и на поведении ребенка. Он становиться капризным и нервно возбудимым. Поэтому нехватку физической нагрузки необходимо восполнять и направлять энергию ребенка в нужное русло.
Программа ОФП предназначена для развития силы, выносливости, ловкости и гибкости ребенка. В упражнениях используется дозированная физическая нагрузка с учетом возраста детей.
В результате регулярных занятий ОФП у ребенка формируются следующие навыки:
- повышается выносливость и сила;
- развивается гибкость и эластичность мышц и связок, что снижает риск получения травм;
- формируется правильная осанка, предотвращается развитие сколиоза и плоскостопия;
- повышается устойчивость к заболеваниям;
- улучшается сон и пищеварение;
- развивается координация и ловкость.
Кроме того, регулярные физические занятия благотворно действуют на поведении и эмоциональном состоянии ребенка.
Занятия проходят в Спортивном клубе "LEV" в залах, оснащенных хорошей вентиляцией и кондиционером. Пока ребенок занимается, родители могут подождать его в комфортабельном помещении (теплые полы, мягкая мебель, TV, музыка, книги и журналы, бесплатный чай/кофе, живое общение).
У клуба бесплатная парковка и охраняемая стоянка.
Стоимость: от 1500 до 4000 рублей.
Возраст: от 7 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: 7-8 человек.
Расписание занятий: тренировки проходят в понедельник, среду и пятницу с 16:00 до 17:00.
Форма: спортивная.
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