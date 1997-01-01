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Общее танцевальное развитие в студии "Шкода"
Адреса
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
- +7 (423) 299-00-19
Информация
Описание: танцевальные занятия проводятся с элементами игры, в основе которой лежит сказочный сюжет. Занятия включают разминку, общую физическую подготовку, направленную на укрепление всех групп мышц, а также упражнения на ритмику и координацию.
В программу обучения входит партерная гимнастика, элементарная акробатика. На занятиях дети выполняют задания на развитие воображения и творческую импровизацию. Эти задания помогают им в постановке танцевальных номеров для выступлений.
Занятия проходят на базе детского центра "Чайка".
Стоимость: 2800 рублей в месяц. Возможны дополнительные расходы на пошив костюмов для выступлений.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет.
Продолжительность:
- для групп 3-5 лет - 1 час;
- для групп 6-7 лет - 1 час 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели:
- Тюрина Алла Сергеевна - художественный руководитель,
- Вороная Наталья Владимировна - хореограф,
- Волчкова Анастасия Сергеевна - хореограф,
- Васильева Елена Геннадьевна - хореограф.
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Стаж 20 летОтзывов: 5Стаж 20 летОтзывов: 0
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Стаж 19 летОтзывов: 4Стаж 19 летОтзывов: 0
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