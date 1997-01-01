Общее танцевальное развитие в студии "Шкода"

Информация

Описание: танцевальные занятия проводятся с элементами игры, в основе которой лежит сказочный сюжет. Занятия включают разминку, общую физическую подготовку, направленную на укрепление всех групп мышц, а также упражнения на ритмику и координацию.

В программу обучения входит партерная гимнастика, элементарная акробатика. На занятиях дети выполняют задания на развитие воображения и творческую импровизацию. Эти задания помогают им в постановке танцевальных номеров для выступлений.

Занятия проходят на базе детского центра "Чайка".

Стоимость: 2800 рублей в месяц. Возможны дополнительные расходы на пошив костюмов для выступлений.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 5 до 7 лет.

Продолжительность:

для групп 3-5 лет - 1 час;

для групп 6-7 лет - 1 час 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: