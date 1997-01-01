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Общеразвивающая физкультура в "Mamas Center"
Адреса
- +7 (423) 275-44-75
Информация
Описание: занятие включает в себя элементы и технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.
Занятия стимулируют у детей умственное развитие, учат сосредотачивать внимание, развивают память, уводят от стереотипного мышления, развивают как логическое, так и образное мышление. Положительно влияют на гибкость и подвижность суставов, координацию, работу опорно-двигательного аппарата. Ребенок становится более уверенным в себе, учится сдержанности, самоконтролю, целеустремленности.
Стоимость:
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Разовое занятие - 600 рублей.
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Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
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4 занятия - 2190 рублей
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8 занятий - 3590 рублей
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12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст: от 3 до 5 лет.
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Форма: удобная одежда, сменная обувь.
Преподаватель: Игорь Саусин.
1кю по Кудо
Золотой призер чемпионата г. Владивостока по Ушу Саньда в категории до 80 кг (2011 г.)
Золотой призер открытого первенства г. Арсеньева по Кудо в категории 260 единиц (2011г.)
Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо в категории 260 единиц (2011 г.)
Серебряный призер чемпионата г. Владивостока по Кудо (2016 г.)
Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо (2016 г.)
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