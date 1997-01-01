Обществознание для сдачи ЕГЭ в образовательном центре "Юниум"

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Описание: подготовка к ЕГЭ по обществознанию основана на комплексном подходе, который помогает проработать наиболее сложные темы. Теорию учащиеся закрепляют практикой, поскольку экзамен состоит из тестов, требующих умения их решать в стрессовой ситуации. Именно такая система обучения позволяет успешно проработать темы и спокойно сдать экзамен на достойный балл.

Интенсивная учебная программа включает повторение тем по правовой и экономической дисциплинам. Отдельные занятия фокусируются на изучении темы «Духовная сфера общества». В ходе разъяснений преподаватели используют наглядные пособия, повышающие доступность материала, например, схемы и таблицы, которые содержат краткое изложение теоритического материала.

Что включено в обучение:

применение наглядных пособий;

развитие у учащихся навыка аргументирования;

проработка написания обществоведческого эссе;

применение специальных техник обучения для быстрого освоения теории;

проведение контрольного теста, повторяющего логику ЕГЭ.

Стоимость: 4750 рублей в месяц.

Возраст: от 17 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Александра Садовникова.