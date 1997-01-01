Обществознание для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум"

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Описание: программа обучения затрагивает закономерности развития современного общества, раскрывает правовые взаимоотношения между людьми, фокусируется на культуре. Программа включает теорию и практику, поскольку ОГЭ также проверяет способности учеников решать задачи.

Проводя подготовку к ОГЭ по обществознанию, преподаватели используют методику ролевых игр. С их помощью можно моделировать ситуации, происходящие в социальной среде. Это помогает ученикам быстрее освоить программу.

Для оценки эффективности занятий педагоги систематически проводят тестирование знаний учащихся. Они также обучают школьников правилам заполнения бланков ответов.

Что включено в обучение:

систематизированный и углубленный курс с раскрытием сложных вопросов;

эффективные учебные техники для запоминания теоретического материала;

обширный блок практических заданий;

обучение навыкам аргументирования в письменной форме;

использование заданий, подобных к тем, которые включены в ОГЭ.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 16 до 17 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Александра Садовникова.